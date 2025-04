Securitas Technology : les technologies de protection du travailleur isolé en plein essor

avril 2025 par Valentin Jangwa, Global Security Mag

Securitas Technology, fournisseur global de technologies de sûreté, constate, entre 2023 et 2024, une hausse de 40 % des demandes d’installation d’équipements de protection des travailleurs isolés. La sécurité de ces derniers s’impose en effet comme un enjeu de plus en plus stratégique pour les secteurs particulièrement sensibles, à l’instar du transport de marchandises de valeurs ou du médico-social.

Face à la recrudescence des agressions, des violences et des vols, les professionnels de l’hôtellerie, les professions libérales, les agents de sécurité ou encore les convoyeurs sont particulièrement exposés aux risques. De fait, en 2024, Securitas Technology a observé une hausse de plus de 87,5 % sur le nombre d’alarmes remontées aux centres de télésurveillance, en comparaison avec l’année précédente. Ce constat confirme donc d’autant plus cette tendance qui pousse les décideurs à agir.

Les entreprises de sécurité électronique en France constatent une hausse croissante de leur activité dédiée aux solutions de protection du travailleur isolé ces dernières années. Parmi les tendances émergentes, celle liée aux dispositifs d’alerte pour les travailleurs isolés se démarque, avec une évolution qui conduit les entreprises à se tourner vers des solutions de plus en plus connectées, comme les bracelets et montres connectées.

La Journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail se tiendra le 28 avril prochain.