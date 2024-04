Sécuriser vos environnements Kubernetes avec les certificats TLS de confiance de GlobalSign

avril 2024 par GlobalSign

Lorsque vous utilisez Kubernetes dans votre environnement DevSecOps, l’automatisation de la gestion des certificats et l’intégration de la sécurité dans les charges de travail conteneurisées constituent l’une des principales tâches d’un développeur. Le seul moyen sûr d’y parvenir est d’utiliser des certificats X.509 émis par le biais de cert-manager. “Cert-Manager” est l’un des outils de gestion de certificats cloud native les plus populaires pour sécuriser les environnements Kubernetes et OpenShift.

