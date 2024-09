Sécuriser sa flotte mobile, un impératif à ne pas sous-estimer

septembre 2024 par Louis des Courtils, Directeur du département Consulting UEM de SAASWEDO

Le smartphone est omniprésent dans les entreprises et accueille de plus en plus d’applications et de données professionnelles. Le sujet de la cybersécurité prend de plus en plus d’importance avec la montée en puissance des attaques qui affectent l’usage et le fonctionnement de nos mobiles. Particulièrement exposés, ils constituent désormais des points de vulnérabilité pour les entreprises qui doivent repenser leur gouvernance en intégrant ce sujet prioritaire.

Largement utilisés, les mobiles voient circuler une quantité importante de données sensibles qu’il convient de protéger. Sécuriser sa flotte de smartphones n’est pas une option, mais un impératif au même titre que pour les postes de travail Windows ou Mac. S’appuyer sur une approche industrielle nécessite de définir une gouvernance spécifique tout en utilisant des outils dédiés à la sécurisation des flottes mobiles à l’image des solutions EMM (Enterprise Mobility Management) et des MDR (Managed Detection and Response). Enfin, la composante humaine est également essentielle. Sensibiliser ses collaborateurs doit faire partie du dispositif proposé (présentation des comportements à risques, des bonnes pratiques, etc.).

Si ces mesures sont les piliers d’une bonne gouvernance cyber dans le monde du mobile, il est également nécessaire de les faire vivre. En effet, les mesures de sécurisation adoptées aujourd’hui ne seront pas forcément efficaces demain. Les risques et les environnements évoluent, il faut donc faire évoluer son dispositif en permanence. Alors, comment faire pour offrir une sécurisation pérenne ? C’est un réel défi pour les pour gestionnaires de flotte mobile et de Digital Workplace.

Mettre en place une organisation dédiée pour sécuriser ses opérations.

S’il est possible de gérer en interne sa gouvernance cyber mobile, cette tâche reste chronophage, complexe et peut rapidement impacter la cybersécurité de l’organisation. Une nouvelle pratique devient la norme : l’externalisation et l’infogérance.

En choisissant cette option, les organisations se libèrent de cette tâche stratégique et se concentrent sur la gestion de leurs opérations sans avoir à mobiliser ou à recruter des ressources dédiées. Elles libèrent également du temps pour mieux gérer l’ensemble de la flotte en prenant en compte tout le cycle de vie des équipements : approvisionnement, préparation des mobiles et postes fixes, support et gestion de la fin de vie des équipements. Tous les correctifs de sécurité et mises à jour sont pilotés par « l’outsourceur » qui assure leur déploiement à large échelle de manière transparente pour l’utilisateur et sans perturber ses usages.

Le recours à l’infogérance pour les flottes de smartphones constitue un formidable accélérateur pour améliorer sa gouvernance cyber mobile. Il s’agit d’une réelle opportunité de s’assurer que la flotte mobile déployée sera utilisée dans les meilleures conditions, qu’elle ne sera pas un risque pour l’entreprise et qu’elle permettra aux collaborateurs de vivre une expérience unique et d’améliorer leur confort de travail.