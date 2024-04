Sécuriser les Jeux d’été : une course contre les cybermenaces

avril 2024 par Richard Hummel, ASERT Threat Intelligence Lead chez NETSCOUT

Richard Hummel, threat intelligence lead chez NETSCOUT, met ainsi en lumière le besoin crucial de visibilité, de renseignements sur les menaces, ainsi que l’adoption de stratégies de cybersécurité de pointe et de logiciels spécialisés pour repérer et stopper efficacement les attaques DDoS :

« La cyberguerre ne connaît pas de frontières, et les événements d’envergure internationale deviennent des cibles privilégiées pour les cyberattaquants. Qu’il s’agisse d’Etats, de criminels ou d’hacktivistes, les cibles abondent. Les attaques DDoS, en particulier, se révèlent être une menace conséquente, capables de rendre les services en ligne inaccessibles, avec des répercussions qui peuvent s’avérer catastrophiques sur le plan de la réputation, de la sécurité, ou encore au niveau financier.

La clé pour contrer ces menaces réside par conséquent dans la visibilité complète des activités des réseaux et une connaissance approfondie des menaces, intégrées à une stratégie de cybersécurité robuste. Il est, en effet, essentiel d’être capable de repérer et d’identifier rapidement une activité inhabituelle et déterminer le niveau de menace qu’elle représente – de l’erreur humaine à l’acte malveillant – afin d’éviter des dégâts majeurs. Cela implique donc une veille continue, renforcée par une analyse des tendances des cyberattaques, découlant sur une adaptation rapide des systèmes de défense.

Les attaques DDoS et autres formes de cyberattaques ne sont pas simplement des problèmes techniques inoffensifs ; elles entraînent des répercussions réelles sur la sécurité, l’économie, et le bien-être des citoyens. L’expérience acquise lors des précédentes éditions des Jeux, comme à Tokyo en 2021 ou encore Londres en 2012, pour n’en citer que quelques-uns, où le nombre d’attaques a atteint des niveaux records, doit servir de leçon pour renforcer nos défenses et notre résilience face à ces menaces.

En somme, la préparation des Jeux d’été en matière de cybersécurité doit être considérée comme une priorité absolue. La collaboration entre les experts de la sécurité, les agences gouvernementales, les entreprises privées et les organisations internationales est vitale pour anticiper, détecter et neutraliser les cybermenaces avant qu’elles ne se concrétisent. Mais au cœur de cette préparation, la capacité à repérer et à comprendre rapidement une menace réelle avant qu’elle n’ait l’occasion de causer des ravages sera vraiment déterminante pour la sécurité et le succès des Jeux. »