Sécuriser les industriels contre les risques d’incendie : une nécessité

janvier 2024 par Frédéric BONNARD, fondateur de HDSN

Les industriels doivent s’appuyer sur un outil de production fiable et toujours disponible. Le TRS (Taux de Rendement Synthétique - indicateur le plus utilisé dans l’industrie, qui exprime la performance globale d’un moyen de production – devrait toujours tendre vers 100%. Pourtant, les industriels n’avaient jusqu’ici aucune solution pour éviter l’incendie électrique, panne majeure et parfois fatale de leur outil de production. Les nombreux incidents qui affectent chaque année les industriels en sont la parfaite illustration. Les technologies prédictives leur permettent aujourd’hui de penser l’avant sinistre en évitant les incendies d’origine électrique avant leur naissance.

Repenser la sécurité physique des sites

Bien sûr, nombre d’industriels bénéficient déjà de dispositifs leur permettant de réduire au maximum les risques qui pourraient survenir : contrôle d’accès, alimentation énergétique redondée, etc. Pour autant, un sujet reste souvent sous-évalué : celui des incendies. Sur ce point, dès le départ d’un incendie, les conséquences sont souvent dramatiques et des bâtiments entiers peuvent être ravagés par les flammes. Les réactions et dispositifs traditionnels sont malheureusement tournés vers une approche a posteriori et non vers une détection en amont. Les systèmes de détection et d’extinction interviennent lorsque le feu est déjà en progression : les dommages et les arrêts d’activité engendrent déjà des pertes.

Anticiper les événements pour limiter les risques

Anticiper les incendies est donc un élément clé à prendre en considération. Les industriels doivent intégrer ce point dans leur gouvernance pour protéger au mieux leurs actifs et sauvegarder leurs chaines de production. La notion de prédictibilité est stratégique. Sur ce point, analyser des signaux faibles au niveau des armoires électriques et des équipements est fondamental.

En ce sens, peu de réponses intégrées sont proposées par les constructeurs. L’usage de capteurs spécifiques dédiés à cette surveillance est alors de mise. Ces capteurs certifiés permettront d’accéder à des alertes pour ne pas subir d’incendies en analysant les dispositifs électriques avec une approche proactive et préventive.

Faire évoluer sa gouvernance avec une orientation d’anticipation

Repenser sa sécurité pour se prémunir des incendies est donc un must have pour l’ensemble des industriels (des grands acteurs comme des acteurs de niche). Il appartient à ces derniers d’être en veille constante pour éviter que des incidents se produisent et qu’ils puissent les anticiper. De fait, les capteurs pourront apporter des réponses précises et de solides garanties pour intervenir en maintenance et éviter les accidents plutôt que de lutter contre les incendies.