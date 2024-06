Sécuriser l’identité numérique : l’importance de l’Authentification Multifacteur (MFA) suite au hack de TikTok

juin 2024 par Okta

Récemment, TikTok a confirmé avoir pris des mesures pour stopper une « potentielle faille de sécurité » qui permettait de prendre le contrôle d’un compte en ouvrant simplement un message privé piégé. Cette faille a ciblé des comptes de célébrités et de marques, y compris Paris Hilton, CNN et Sony. Bien que TikTok assure qu’un « très petit nombre » de comptes ont été compromis, cet incident souligne une fois de plus la nécessité cruciale de renforcer la sécurité des comptes en ligne.