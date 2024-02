Secrecy lance secrecy.tech

février 2024 par Marc Jacob

Paris, le 1er février 2024 - Face à la montée croissante des cyberattaques et du vol de données, Secrecy propose un Backend as a service qui révolutionne le stockage et le transfert de données, grâce à une suite d’outils novateurs qui facilitent la vie des développeurs. Elle vise à garantir une protection maximale de la donnée utilisateurs, des transferts et stockage de celle-ci grâce à un chiffrement de bout en bout, éliminant tout intermédiaire ou tiers de confiance, et adoptant une approche totalement serverless.

secrecy.tech : une nouvelle technologie de stockage et transfert de données interopérable

secrecy.tech permet aux entreprises de créer, gérer et opérer des applications, stocker et envoyer des fichiers tout en assurant que les données partagées restent privées et sécurisées. Ceci est rendu possible par l’utilisation de l’authentification décentralisée et sécurisée à 100% (protocole E2EE) sans que la clé ne circule sur le réseau. Cette approche offre une véritable souveraineté de la donnée et génère une confiance inébranlable. secrecy.tech est ainsi la seule solution qui garantit une tranquillité d’esprit aux utilisateurs et présente un avantage compétitif considérable pour les entreprises.

Authentification unique et sécurité

secrecy.tech offre une authentification forte des utilisateurs et met à la disposition des entreprises les algorithmes de chiffrement les plus performants du marché pour permettre à leurs utilisateurs de partager des données tout en garantissant que seul le destinataire pourra les relire. Avec secrecy.tech, seules les clés publiques sont accessibles à tous pour permettre de chiffrer les données, mais aucune clé privée ne circule sur le réseau. Le SDK offre aux développeurs la possibilité d’intégrer simplement le chiffrement de bout en bout sans tiers de confiance dans toutes leurs solutions, s’adressant particulièrement aux applications traitant des données sensibles. secrecy.tech ne stocke aucun mot de passe.

Stockage chiffré dans le Cloud, pour les applications

Les API de secrecy.tech permettent aux développeurs de stocker et de protéger en toute sécurité les données de leurs utilisateurs. Les données sont stockées chiffrées dans un cloud sécurisé en France, et seuls les destinataires de ces données peuvent les déchiffrer. Si un pirate venait à s’emparer des données, les données seraient inutilisables sans le mot de passe dont seul l’utilisateur dispose.

Protection de la vie privée

Les protocoles de pointe de Secrecy offrent le niveau le plus élevé connu pour protéger efficacement les données des utilisateurs. Toutes les opérations cryptographiques qui garantissent la confidentialité des données sont exécutées sur l’appareil de l’utilisateur, avec chiffrement avant envoi avec la clé publique du destinataire, et utilisation de la clé de déchiffrement personnelle générée sur sa propre machine pour recevoir les données qui lui sont adressées. Les utilisateurs ont ainsi un contrôle total sur leurs données et personne en dehors du destinataire (pas même l’équipe de Secrecy) ne peut les déchiffrer.

Interopérabilité

L’écosystème Secrecy permet une uniformisation du protocole utilisé et donc une interopérabilité transparente et facilitée entre les applications qui n’implique pas de déchiffrer un fichier pour le partager. L’utilisateur peut ainsi facilement partager des fichiers et des données entre plusieurs applications sans compromettre leur sécurité.

Sécurité par le chiffrement

secrecy.tech utilise des algorithmes de cryptographie de pointe pour protéger les données des utilisateurs avec le plus haut niveau de sécurité connu.

Conformité RGPD et HIPAA

Comme toutes les données sont chiffrées de bout en bout par l’utilisateur et que ce dernier doit donner son consentement pour toute opération, secrecy.tech assure la conformité avec les normes RGPD (règlement général sur la protection des données) et HIPAA (normes réglementaires fédérales américaines pour l’utilisation et la divulgation légales des informations de santé protégées aux États-Unis).

Simple d’utilisation et totalement serverless

secrecy.tech est très simple à utiliser. En un seul clic, l’utilisateur peut envoyer n’importe quel fichier et enregistrer n’importe quelle pièce jointe dans le Cloud. Il est possible de prévisualiser les fichiers courants dans l’interface web, de sorte qu’il n’est pas utile de les télécharger. Les développeurs web n’ont plus besoin de gérer un backend et des serveurs pour développer leurs applications et protéger les données de leurs clients. Même les applications déjà existantes peuvent implémenter rapidement secrecy.tech sans changer leur design ni leur parcours utilisateur : il suffit de connecter les endpoints de leur interface client aux API de secrecy.tech et tous les aspects de transfert et de stockage de données chiffrées sont gérés du côté API.

Secrecy est fondée en 2020 par Louis Abraham (ancien élève de l’École Polytechnique, chercheur, doctorant en Finance, créateur d’entreprises Tech), Olivier Ami (médecin, développeur, ex-directeur général de Qwant Med,) et Christopher Yovanovitch (développeur).

secrecy.tech assure la protection optimale des données utilisateur grâce à des protocoles de pointe, offrant pour la première fois un niveau de sécurité sans vulnérabilité. Les utilisateurs ont un contrôle total sur leurs données, renforcé par une authentification à deux facteurs robuste. La plateforme facilite le partage sécurisé entre utilisateurs, garantit une interopérabilité fluide entre les applications, tout en incluant des fonctionnalités telles que la pseudonymisation des données et l’anonymat numérique pour les transactions et la vie en ligne.

Secrecy.tech est disponible dès maintenant pour les développeurs souhaitant intégrer une protection de données de haut niveau à leurs applications.