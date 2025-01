SecNumCloud : le standard de référence pour un cloud souverain européen

janvier 2025 par Sebastien Lescop, Directeur général de cloud Temple

Sébastien Lescop, Directeur Général de Cloud Temple, s’enthousiasme de l’importance croissante accordée à la sécurité et à la souveraineté des données dans le paysage numérique actuel : « Obtenir la qualification SecNumCloud est une réalisation majeure pour tout acteur du cloud. À la fois rigoureuse et ambitieuse, elle répond aux enjeux cruciaux de sécurité, de souveraineté et de résilience face aux défis actuels. Je félicite chaleureusement les entreprises qui ont récemment obtenu cette qualification et celles qui sont engagées dans ce processus complexe. Il s’agit d’un signal fort pour nos environnements numériques et un gage de confiance indispensable pour leurs utilisateurs.

Chez Cloud Temple, nous mesurons l’ampleur des efforts nécessaires. Depuis 2022, l’ensemble de notre offre est qualifié SecNumCloud, fruit d’un engagement profond de nos équipes pour repenser nos plateformes selon des standards stricts. Aujourd’hui, alors que l’intelligence artificielle générative prend une place particulièrement stratégique, l’Europe n’a jamais eu autant besoin de garantir la souveraineté de ses solutions numériques. Héberger des données sensibles et développer une IA de confiance nécessitent des solutions performantes, sécurisées et alignées avec les ambitions d’un numérique pleinement souverain, conformément aux principes défendus par le référentiel SecNumCloud. »

Cloud Temple poursuit son renforcement sur le marché du cloud souverain, en France et en Europe. Pour rappel, en mai 2024, l’entreprise est devenue le premier fournisseur en France à obtenir la qualification SecNumCloud pour une offre PaaS. Plus récemment, en octobre 2024, Cloud Temple a annoncé un partenariat stratégique avec IBM pour proposer une plateforme d’IA générative opérant dans un cloud souverain sécurisé (SecNumCloud). Cette collaboration permet aux entreprises et aux administrations de développer des applications d’IA dans un environnement conforme aux exigences de sécurité et de souveraineté des données.