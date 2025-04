Seagate : rapport pour améliorer les coûts et impact carbone de l’IA sur les infrastructures techniques

avril 2025 par Seagate

Selon une étude de Goldman Sachs, d’ici 2030, la demande mondiale en énergie des centres de données devrait augmenter de 165 % par rapport à 2023. Selon le nouveau rapport de Seagate, la consommation d’énergie est désormais une préoccupation majeure pour 53,5 % des dirigeants d’entreprise. Face à l’augmentation des volumes de données, à la lenteur des gains d’efficacité et à l’adoption généralisée de l’IA, les entreprises doivent simultanément gérer leurs émissions de carbone, l’expansion de leur infrastructure et le coût total de possession.

Principaux constats :

• Hausse de la demande en stockage de données liée à l’IA : 94,5 % des sondés déclarent avoir des besoins croissants en matière de stockage des données et 97 % estiment que le développement de l’IA aura des répercussions sur la demande en stockage.

• Impact sur l’environnement et coût total de possession : près de 95 % des personnes interrogées se soucient de l’impact environnemental, mais 3,3 % seulement en font une priorité lors de leurs décisions d’achat.

• Principaux obstacles à la durabilité dans les centres de données : consommation d’énergie élevée (53,5 %), besoins en matières premières (49,5 %), contraintes d’espace physique (45,5 %), coûts d’infrastructure (28,5 %) et coûts d’acquisition (27 %).

• Déconnexion au niveau de la gestion du cycle de vie : 92,2 % reconnaissent l’importance d’allonger le cycle de vie des équipements de stockage, mais 15,5 % seulement considèrent qu’il s’agit d’un facteur d’achat déterminant.

« Les centres de données font l’objet d’une attention particulière, non seulement parce qu’ils gèrent les charges de travail d’IA actuelles, mais parce qu’ils sont en train de devenir l’un des secteurs les plus gourmands en énergie de l’économie numérique », déclare Jason Feist, vice-président directeur du marketing cloud chez Seagate. « Cela nécessite une transformation fondamentale en termes de conception de l’infrastructure des données. Il ne s’agit pas de trouver un compromis entre coût et durabilité, mais de parvenir à optimiser ces deux aspects. »

Lorsque les entreprises développent leurs capacités de stockage de données, trois possibilités s’offrent à elles : améliorer l’efficacité de l’infrastructure existante, augmenter l’empreinte carbone du centre de données ou transférer les charges de travail vers le cloud. Chaque option sous-entend un compromis entre coût, carbone et contrôle. Autrement dit, les objectifs de coût total de possession et de durabilité peuvent être compatibles. Les décisions relatives à la consommation d’énergie, à l’utilisation de l’espace et des matières premières, et aux investissements dans les infrastructures ont désormais un impact sur les performances de l’entreprise et sur les retombées environnementales.

Afin d’aider le secteur à mener à bien cette transformation, le rapport sur la décarbonation des données définit trois piliers stratégiques visant à dessiner un avenir plus durable pour les données :

• Innovation technologique : l’innovation technologique reste l’un des principaux moteurs de la transformation durable. Les avancées réalisées en matière de puissance de calcul, de densité surfacique de stockage et de technologies éco-efficientes, telles que le refroidissement par liquide ou par immersion et les systèmes CVC, permettent de réduire considérablement la consommation d’énergie et les émissions de carbone, et de gérer plus efficacement la croissance de la demande. La plate-forme Mozaic 3+ basée sur la technologie HAMR de Seagate, désormais produite en série, offre une capacité jusqu’à 3 fois supérieure pour un encombrement identique, réduit le carbone incorporé de plus de 70 % par téraoctet et diminue le coût par téraoctet de 25 %.

• Engagement en faveur de l’extension du cycle de vie et de la circularité : le reconditionnement, la réutilisation et l’entretien des équipements de stockage allongent leur durée de vie et réduisent les déchets. Un contrôle environnemental en temps réel et des rapports transparents peuvent favoriser la responsabilisation dans l’ensemble des centres de données.

• Partage de la responsabilité dans l’ensemble de l’écosystème : pour parvenir à réduire de manière significative les émissions (champs d’application 1, 2 et 3 – comme mentionnés dans le rapport), une collaboration sur l’ensemble de la chaîne de valeur est indispensable, incluant fabricants, fournisseurs d’équipements et fournisseurs de services cloud.

« La durabilité n’est pas une question que l’on peut résoudre seul. Une approche globale comprenant l’infrastructure, la gestion du cycle de vie et la responsabilisation à l’échelle du secteur permettrait de garantir que la croissance de l’IA et des opérations des centres de données ne se fait pas au détriment de l’environnement », déclare Jason Feist.