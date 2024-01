Seagate lance de nouveaux disques durs IronWolf Pro de 24 To

janvier 2024 par Marc Jacob

Seagate® Technology Holdings plc a lancé le nouveau disque dur Seagate IronWolf® Pro de 24 To qui répond à l’évolution des besoins des environnements de stockage de données en réseau (NAS) des PME et des grandes entreprises.

Avec des capacités allant de 2 To à 24 To, la gamme Seagate IronWolf Pro répond aux besoins de toute entreprise en pleine expansion. Offrant des taux de transfert élevés de 285 Mo/s, une charge de travail atteignant 550 To/an et un temps moyen entre deux pannes (MTBF) de 2,5 millions d’heures, les nouveaux disques Seagate IronWolf Pro sont conçus pour offrir performances et fiabilité 24h/24 et 7j/7, dans les environnements collaboratifs multi-baies et multi-utilisateurs.

Ces disques dotés de la technologie AgileArray™ de Seagate sont optimisés pour les systèmes NAS. Grâce à un équilibrage à double plan et à la récupération des erreurs limitée dans le temps, AgileArray offre des performances optimales au sein des systèmes à plusieurs baies. En outre, ces disques intègrent des capteurs de vibrations rotationnelles associés à l’équilibrage à double plan qui amortit les vibrations.

Le disque Seagate IronWolf Pro est équipé du système IronWolf Health Management de Seagate qui permet de protéger les données avec des recommandations de prévention, d’intervention et de récupération pour garantir des performances optimales sur les systèmes NAS compatibles. Le disque Seagate IronWolf Pro est couvert par une garantie limitée de cinq ans et assorti Rescue Data Recovery Services de Seagate pour la récupération des données pendant trois ans.

Le disque IronWolf Pro de 24 To est déjà disponible au prix de 659,00 €.