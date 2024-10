Sea Tech Week® 2024 à Brest : la Sécurité et la sûreté maritime au cœur des débats internationaux

octobre 2024 par Valentin Jangwa, Global Security Mag

La 14e édition de la Sea Tech Week® vient de s’achever, confirmant une nouvelle fois le rôle de Brest et sa région comme capitale de l’innovation maritime. Cet événement international a rassemblé plus de 400 organisations, 1000 experts et professionnels de 14 pays, qui ont échangé sur les enjeux stratégiques liés à la sécurité et à la sûreté maritime, thème central de cette édition.

Une édition placée sous le signe de la sécurité maritime

Cette année, la Sea Tech Week® a mis l’accent sur les défis et solutions technologiques permettant de garantir la sécurité des navires, des ports et des infrastructures maritimes, tout en préservant la sûreté des océans. Au cours des 30 ateliers et 3 sessions de haut niveau, ainsi que la session d’ouverture, ont été abordés des sujets comme la prévention des cyberattaques maritimes, la gestion des crises en mer, les technologies pour la sécurité des équipages, et la lutte contre les trafics illicites et la piraterie.

Des échanges internationaux renforcés et des partenariats renouvelés

Avec 20 % de participants internationaux, cette édition a confirmé le caractère mondial de la Sea Tech Week®. Parmi les moments forts de l’événement, le renouvellement du partenariat entre le Campus mondial de la mer et l’Indian Institute of Technology (IIT) Goa renforce la collaboration avec l’Inde. Et la venue d’une délégation sud-coréenne a permis de débuter un partenariat prometteur.

L’Irlande, pays à l’honneur de cette édition, a vu la participation d’une délégation de 50 experts, apportant la dimension européenne de l’événement. Le stand de l’Union Européenne, centré sur la lutte contre la piraterie, ainsi que la présence de projets européens tels que SaferSEA et SmartDec, ont souligné l’importance croissante de la coopération internationale. Des représentants de la DGMOVE et de l’EMSA ont participé aux discussions, en lien avec les initiatives maritimes européennes, l’Irlande étant particulièrement proche de la Bretagne en tant qu’acteur clé au sein de l’UE.

Encourager la relève maritime

Cette année, la Sea Tech Week® a également mis l’accent sur l’emploi et la formation dans le secteur maritime. Une cinquantaine de demandeurs d’emploi ont participé à un job dating réunissant 10 entreprises venues présenter leurs offres. Par ailleurs, 15 % des participants étaient des étudiants, soulignant l’importance de former les futurs professionnels du secteur maritime.

La classe de BiMer du collège La Fontaine Margot a découvert les métiers de la mer grâce à un accueil organisé en partenariat avec le CiNav et La Touline, pour susciter des vocations maritimes chez les jeunes générations.

Un salon professionnel en pleine effervescence

Le salon professionnel a rassemblé 37 exposants, dont des startups, des entreprises, des institutions et des académiques, venus présenter leurs innovations dans des domaines tels que le spatial, la robotique, les capteurs, et la cybersécurité. Le pavillon dédié à l’Union Européenne et celui consacré à l’Irlande ont été des points de rencontre privilégiés pour les participants.

3 sessions de haut niveau : Entre souveraineté, environnement et sécurité

Les sessions de haut niveau ont permis d’aborder des thématiques cruciales pour l’avenir de la sécurité maritime.

Surveillance maritime, action de l’État en Mer et souveraineté : une session dédiée à l’état des lieux des menaces intentionnelles dans le milieu maritime, tant dans les ports qu’en mer. Dans un contexte de transition vers l’automatisation, avec des risques cyber accrus et un environnement international complexe, des représentants de l’État, de la Marine Nationale, des douanes, et des spécialistes de la cybersécurité et du spatial ont présenté un panorama des risques et des solutions.

Protection et sécurité de l’environnement : le 16 octobre, labellisée Journée de l’Innovation maritime par DG AMPA, une table ronde a rassemblé des experts autour des grands enjeux de la protection des océans : la transition du transport maritime face aux nouveaux carburants, le gigantisme des porte-conteneurs, ainsi que les pollutions terrestres qui affectent les côtes et les pôles. Cette session a permis de réfléchir aux solutions technologiques et réglementaires pour limiter les impacts environnementaux.

Sécurité des biens et des personnes, résilience en mer : le 17 octobre, la sécurité des biens et des personnes a été au centre des discussions, avec un focus sur l’évolution des risques liés à la transition maritime. La session a souligné l’importance de la réglementation, de l’innovation et de la formation pour améliorer la résilience en mer face à des menaces croissantes.

Un avenir prometteur pour la sécurité maritime

L’engagement des participants a permis de définir de nouvelles pistes pour répondre aux défis de sécurité à venir. Les échanges ont mis en avant le rôle des technologies d’intelligence artificielle et de l’analyse des données dans la prévention des incidents en mer. Les experts ont également insisté sur l’importance de la formation des équipages et des professionnels du secteur face aux nouvelles menaces.

Rendez-vous en 2026

Après cette édition 2024 riche en échanges et en innovations, Brest se prépare déjà pour la prochaine édition de la Sea Tech Week® en octobre 2026, avec l’ambition de continuer à fédérer les acteurs internationaux autour de la sécurité et de la durabilité des océans. Le pays à l’honneur sera le Portugal.