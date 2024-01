Scott Caveza, Tenable : Alerte de la CISA et du FBI sur le malware Androxgh0st

janvier 2024 par Scott Caveza, Research Engineering Manager chez Tenable

"La dernière alerte conjointe de la CISA et du FBI concernant les acteurs malveillants derrière le malware Androxgh0st est une nouvelle piqûre de rappel quant à la menace que représentent les vulnérabilités connues et exploitables. Le plus ancien des trois CVE détaillés dans le rapport date de 2017, ce qui démontre que, malgré des correctifs facilement disponibles et des années pour les appliquer, les organisations accusent un retard considérable concernant leur remédiation. Cela ouvre la voie aux attaquants pour continuer à trouver et à exploiter avec succès ces vulnérabilités."