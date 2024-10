Schneider Electric obtient une certification de cybersécurité de niveau supérieur pour les solutions DCIM EcoStruxure™ IT Gestion de l’énergie

octobre 2024 par Marc Jacob

Schneider Electric annonce que sa plateforme EcoStruxure IT Network Management Card 3 (NMC3) a obtenu un nouveau niveau de certification de cybersécurité, plus élevé, ce qui en fait la première carte réseau de gestion d’infrastructure de centre de données informatique (DCIM) à obtenir la certification CEI 62443-4-2, niveau de sécurité 2 (SL2) de la Commission électrotechnique internationale (CEI). Cette certification SL2 est associée à des exigences plus strictes et à une résilience de sécurité supérieure à celle de la certification SL1, obtenue l’année dernière.

TÜV Rheinland, l’un des plus grands organismes de test au monde, a de son côté certifié la plateforme NMC3, garantissant que les produits conçus pour les centres de données et les environnements informatiques distribués répondent à un ensemble d’exigences de sécurité bien définies et sont soumis à des évaluations et tests approfondis.

En plus de la nouvelle norme, TÜV Rheinland a octroyé une certification à Schneider Electric et aux processus de cybersécurité utilisés pour développer nos produits, y compris la plate-forme NMC3, comme étant conformes à la norme ISASecure® Secure Development Lifecycle Assurance (SDLA).

Cette nouvelle certification de cybersécurité, encore plus élevée que celles précédemment détenues, souligne l’engagement continu de l’entreprise en matière de sécurité des opérations et de protection contre les menaces cybernétiques.

La plate-forme NMC3 est intégrée dans la majorité des produits DCIM EcoStruxure IT de Schneider Electric et fournit une application de gestion robuste et accessible à distance sur le réseau pour les infrastructures d’énergie sécurisée et de refroidissement.

Les entreprises doivent se tenir au courant des mises à jour relatives au micrologiciel. De nombreux clients d’entreprise gèrent leur infrastructure d’énergie sécurisée et de refroidissement à l’aide de leurs propres outils internes de gestion, d’outils de gestion de réseau tiers ou de systèmes de gestion de bâtiments. Ces systèmes ne savent pas quand le micrologiciel de vos terminaux connectés, en particulier dans les environnements distribués et de périphérie, nécessite une mise à jour.

Le système EcoStruxure IT Secure NMC apporte une gestion améliorée des micrologiciels intégrés grâce à un nouvel outil dédié ; l’outil système Secure NMC System Tool transforme le processus fastidieux consistant à rechercher et à installer la dernière version du micrologiciel sur tous les périphériques, ce qui peut accélérer le processus de 90 %. Les utilisateurs n’ont plus besoin de rechercher un micrologiciel de manière ponctuelle, de vérifier si sa version est la plus récente pour leur périphérique et de lire les notes de mise à jour pour comprendre ce qui est inclus dans la nouvelle version avant de le télécharger et de mettre à jour leur périphérique. Au lieu de cela, l’outil système Secure NMC System Tool informe les clients que le nouveau micrologiciel est disponible et les invite à installer la nouvelle version.

Les avantages du système Secure NMC

Vous ne craindrez plus que vos systèmes soient obsolètes : il simplifie la gestion du micrologiciel, ce qui le rend jusqu’à 90 % plus rapide et réduit les risques.

Assurez une conformité cohérente : les clients ont une approche systématique et standardisée des mises à jour de cybersécurité pour leur infrastructure d’énergie sécurisée et de refroidissement.

Réduisez l’exposition aux attaques potentielles : les certifications de cybersécurité IEC 62443-4-2 SL2 et ISASecure® SDLA associées à l’outil système Secure NMC System Tool garantissent la protection des périphériques connectés grâce aux dernières mises à jour de sécurité.

Un abonnement Secure NMC est requis pour accéder au micrologiciel certifié CEI via l’outil système Secure NMC System Tool.