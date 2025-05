Schneider Electric lance la solution Schneider OffGrid

mai 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

Cette toute nouvelle station électrique portable inclut une batterie dotée d’une longue durée de vie et des sorties d’alimentation polyvalentes, avec une conception et un emballage qui réduisent l’impact sur l’environnement.

En tant que leader dans le domaine des batteries de secours, Schneider Electric développe ses innovations en matière d’alimentation individuelle, en tirant parti de son savoir-faire et de son engagement en faveur d’une qualité de produit exceptionnelle.

Pour les nomades connectés

La solution Schneider OffGrid fournit aux consommateurs une alimentation fiable, où qu’ils soient, dans une conception compacte et légère. Elle délivre une électricité devenue essentielle à notre époque pour la vie quotidienne et les aventures en plein air.

Dans ce monde ultra connecté, les consommateurs veulent pouvoir profiter des espaces extérieurs tout en restant reliés à Internet, qu’ils fassent du camping ou qu’ils sillonnent l’Europe. Il est essentiel de garantir un accès ininterrompu à l’électricité à cette nouvelle génération à la recherche d’expériences nécessitant une alimentation pour écouter de la musique, cuisiner et charger ses appareils. Schneider OffGrid répond à ces besoins en s’adaptant à de nombreux modes de vie modernes, que ce soit celui des créateurs de contenu, des entrepreneurs ou des professionnels travaillant à distance.

Grâce à sa batterie rechargeable longue durée, le Schneider OffGrid peut alimenter les téléphones, les ordinateurs portables, les appareils photo et les petits appareils électroménagers, que ce soit hors réseau ou dans des environnements nécessitant l’utilisation d’une alimentation de secours. La station électrique est équipée d’une large gamme de ports de charge, notamment une prise d’alimentation auxiliaire pour voiture, des prises USB-A, USB-C et secteur CA, des ports CC et même une option de recharge sans fil. Schneider OffGrid peut alimenter pratiquement tous les appareils mobiles ou petits appareils électroménagers.

La possibilité de recharger la station électrique portable via des panneaux solaires compatibles en fait également une source d’énergie idéale pour une utilisation en extérieur. Au-delà de ses capacités de charge étendues, Schneider OffGrid fonctionne de manière silencieuse et propre, ce qui en fait une alternative de choix par rapport à un générateur traditionnel.

Une alimentation fiable et durable. La station électrique portable OffGrid est l’une des plus légères du marché. Elle fournit plus de puissance et assure une durée de vie beaucoup plus longue que les alternatives, avec une grande capacité dans une conception compacte, design et robuste. Schneider OffGrid comprend un éclairage ambiant LED et un mode d’éclairage clignotant SOS pour améliorer la visibilité et s’adapter aux situations inattendues.

Une conception durable. Schneider OffGrid est une solution sobre en déchets et en impact environnemental ; elle est fabriquée à partir de 60 % de plastique recyclé post-consommation et est expédiée dans un emballage en carton et pâte de papier 100 % recyclable. Sa conception économe en énergie permet de réduire les pertes énergétiques tout en prolongeant la durée de vie de la batterie grâce à une fonction d’arrêt automatique en mode ECO.

Une charge adaptable en tout lieu. Schneider OffGrid gère des options de charge d’entrée flexibles, comme la charge solaire, USB-C, automobile et les prises murales, ce qui en fait une solution polyvalente et pratique. Elle peut se connecter à de nombreux appareils, et garantit compatibilité et facilité d’utilisation. Un écran LCD intuitif fournit des informations claires et accessibles, ce qui simplifie l’expérience et la prise en main de l’utilisateur.

Schneider Electric OffGrid est disponible immédiatement via Amazon.