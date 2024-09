Schneider Electric dévoile ses nouvelles gammes White Space pour data centers

septembre 2024 par Marc Jacob

Schneider Electric vient de lancer ses nouvelles gammes White Space pour racks et équipements informatiques des data centers. Ces nouvelles gammes comprennent la deuxième génération d’armoires NetShelter SX (NetShelter SX Gen2), le nouveau système de confinement thermique NetShelter, et une nouvelle version à venir des Rack PDU NetShelter Advanced. Elles ont été conçues pour répondre aux besoins en constante évolution des centres de données, en particulier ceux qui gèrent des applications à haute densité et de l’IA, ainsi qu’aux exigences réglementaires telles que la directive européenne sur l’efficacité énergétique (EED).

Les baies informatiques NetShelter SX Gen2 sont spécialement conçues pour répondre aux exigences des centres de données. Elles peuvent supporter plus de poids que les modèles précédents, soit environ 1 814 kg, ce qui est essentiel pour accueillir les équipements plus lourds et plus denses associés à l’intelligence artificielle et à l’informatique de haute performance.

La perforation améliorée des portes augmente le flux d’air, ce qui est vital pour refroidir des serveurs à haute densité.

Les baies disposent de plus d’espace et de meilleures options de gestion des câbles pour accueillir des équipements plus complexes. Elles sont dotées d’une structure tout acier et de systèmes de verrouillage à trois points pour améliorer la sécurité physique des équipements et la protection des data centers.

L’impact global de chaque armoire NetShelter SX Gen2 sur le changement climatique a été réduit d’environ 3,3 %. Elles sont de plus conçues pour être hautement recyclables (environ 97 %). Ces armoires sont disponibles dans des tailles standard de 42U, 45U et 48U (52U à venir) ainsi que dans des modèles larges, extra-larges et profonds.

Refroidissement avancé et flexibilité avec le système de confinement thermique

Le dernier système de confinement thermique NetShelter peut permettre d’atteindre jusqu’à 20 % de capacité de refroidissement en plus. C’est crucial pour gérer la chaleur générée par les serveurs IA et les autres applications à haute densité. Le système intègre un régulateur de flux d’air réduisant ainsi jusqu’à 40 % la consommation d’énergie par rapport aux systèmes de refroidissement passifs traditionnels.

Cette offre est également compatible avec des équipements de tierce partie ce qui offre une plus grande flexibilité et une plus grande rapidité de mise en œuvre, ce qui facilite aussi l’intégration et l’adaptation aux installations existantes. La nouvelle conception simplifie également l’installation et les modifications sur le terrain, tout en réduisant les dépenses énergétiques de 5 à 10 %.



Sécurité et gestion avancées

Le Rack PDU NetShelter Advanced avec la carte NMC3 est une unité de distribution d’alimentation de dernière génération dotée de fonctions de sécurité avancées et de capacités de gestion améliorées. La carte de gestion de réseau Secure NMC3 renforce la cybersécurité ; elle est certifiée de manière indépendante pour en garantir la conformité. La mise à jour en configuration de masse permet de réduire considérablement les efforts manuels requis pour maintenir les Rack PDU sécurisés et à jour, ce qui est crucial pour les déploiements de grande envergure.

Le rack PDU advanced répond à de nombreuses applications, y compris celles dont les besoins en énergie atteignent jusqu’à 70 kW par armoire, ce qui en fait une solution polyvalente pour diverses configurations de centres de données. Il présente des caractéristiques qui améliorent l’efficacité énergétique et la fiabilité opérationnelle, contribuant à la durabilité globale du centre de données.

Toutes les nouvelles gammes White Space pour les data centers de Schneider Electric sont disponibles (Secure NMC3 pour le Rack PDU advanced disponible au quatrième trimestre).