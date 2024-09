SCC signe un partenariat avec Bleu

septembre 2024 par Marc Jacob

Le marché français du cloud devrait croître de 20 % par an d’ici 2025, porté par une forte demande de solutions cloud souveraines et sécurisées*. Ce partenariat a pour ambition de répondre à cette demande croissante des entreprises françaises pour ce type de solutions. Il permettra également d’offrir une solution cloud complète et intégrée, qui combine l’expertise de SCC en matière d’intégration de systèmes et les services cloud de Bleu.

Bleu est une nouvelle entreprise française de services cloud proposant un modèle unique qui intègrera les services les plus performants de Microsoft Azure et Microsoft 365 dans un cloud de confiance pour garantir la protection des données sensibles et l’immunité aux lois non-européennes. Ses solutions sont spécialement conçues pour répondre aux besoins des entités critiques françaises, telles que l’État, les collectivités territoriales, les hôpitaux, ainsi que les OIV (Opérateurs d’Importance Vitale) et les OSE (Opérateurs de Services Essentiels). Bleu exploite ses propres centres de données localisés en France. Les opérations sont gérées par les équipes de Bleu sur le territoire national. Le support aux clients sera réalisé en français.

Les clients de SCC bénéficieront des services innovants de Bleu ainsi que de l’expertise reconnue de SCC pour effectuer une migration en totale conformité avec les normes réglementaires et sécuritaires françaises et européennes. En tant que partenaire « Départ Lancé » de Bleu, SCC est habilité à offrir une gamme de services validés par Bleu, garantissant un accompagnement optimal des clients dans leur transition vers le cloud de Bleu dès la disponibilité des premiers services.