SCC France s’organise autour de trois divisions : Enterprise Solution, Digital Workplace et Software

novembre 2024 par Marc Jacob

Le Groupe SCC a décidé de s’organiser autour de trois divisions stratégiques pour à la fois répondre aux enjeux de nos clients et partenaires, mais également pour mettre en commun les forces de notre Groupe où SCC est présent : Angleterre, France et Espagne.

Ces trois divisions : Enterprise Solution, Digital Workplace et Software porteront des solutions, des offres, des cas d’usages et tous les moyens nécessaires pour le plus grand bénéfice des clients ; mais également par la création de Centres Of Excellence dans ces différents domaines d’activités pour accompagner les équipes dans la démonstration par la preuve. Cette évolution vise à renforcer l’offre de services et à mieux accompagner ses clients dans un environnement technologique en constante mutation.

Enterprise Solution : Sous la direction de Loïc Guillaume, cette nouvelle division centralisera toutes les expertises en matière d’intégration et de services autour des infrastructures : datacenters, réseaux, IoT et cloud « Notre objectif est d’offrir des solutions qui répondent précisément aux enjeux stratégiques et besoins spécifiques des entreprises d’aujourd’hui. Avec la division Enterprise Solution, nous sommes en mesure d’accompagner, de bout en bout, nos clients dans la transformation de leur infrastructure IT, tout en garantissant innovation, flexibilité et sécurité, » déclare Loïc Guillaume.

Digital Workplace : Benoît Bouché prendra la tête de cette division, qui englobera tous les aspects de l’espace de travail numérique, y compris le multimédia et la communication unifiée. « La transformation du lieu de travail est essentielle pour favoriser la productivité et le bien-être des collaborateurs. Avec Digital Workplace, nous souhaitons offrir une expérience utilisateur optimale, adaptée aux nouveaux modes de travail, » ajoute Benoît Bouché.

Software : En référençant plusieurs milliers d’éditeurs actifs, SCC transforme les investissements logiciels de ses clients en avantages concurrentiels grâce à son expertise de revendeur à valeur ajoutée (VAR). De la sélection des meilleurs éditeurs à la gestion complète de licences, SCC optimise chaque étape pour une performance accrue et un retour sur investissement optimal.

Une stratégie globale au service des clients

Cette initiative s’inscrit dans une démarche plus large visant à harmoniser les offres de SCC au niveau international. L’objectif est de proposer des solutions communes, des centres d’excellence et des cas d’usage éprouvés, afin de maximiser la valeur ajoutée pour les clients.

Répondre aux attentes d’un marché en évolution

Les entreprises recherchent aujourd’hui des solutions IT innovantes et agiles, qui leur permettent de se concentrer sur leur cœur de métier. Selon une étude récente de l’Union européenne, 78% des entreprises considèrent la formation continue comme un levier crucial pour leur adaptation à la transformation numérique. Face à cette demande, SCC France met en place une organisation plus réactive et spécialisée, avec :

Des équipes commerciales dédiées : pour une approche sur-mesure et une meilleure compréhension des besoins clients.

Des experts avant-ventes : pour conseiller et accompagner les clients dans le choix des solutions les mieux adaptées.

Des centres d’excellence : pour garantir un haut niveau d’expertise et d’innovation.

Les bénéfices pour les clients

Grâce à ces nouvelles divisions, les clients de SCC bénéficieront de :

Une offre globale et cohérente : simplifiant la gestion de leurs infrastructures IT.

Une expertise reconnue : grâce aux centres d’excellence et aux équipes spécialisées.

Une agilité accrue : pour s’adapter rapidement aux évolutions du marché.