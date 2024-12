SCC France référencé par la centrale d’achat du Resah

décembre 2024 par Marc Jacob

SCC France a remporté un nouvel appel d’offres du Resah, pensé pour accompagner les organisations publiques dans la modernisation de leurs systèmes d’information (SI). La centrale d’achat met à disposition l’offre complète de solutions Cloud, d’hébergement sec et de services associés proposée par SCC pour répondre aux enjeux de performance, de durabilité et d’innovation de ses bénéficiaires.

Grâce à cette offre stratégique, les adhérents du Resah bénéficieront de solutions adaptées à leurs besoins, combinant expertise technologique, agilité et simplicité d’utilisation, leur permettant notamment de moderniser leur infrastructure numérique pour relever les défis liés à la croissance des données, à la digitalisation des métiers et aux attentes grandissantes des utilisateurs.

Un marché en pleine expansion

Selon une étude de Markess by Exaegis, le marché français des solutions et services Cloud devrait atteindre 27 milliards d’euros en 2025. L’adoption du Cloud est essentielle pour la transformation numérique des secteurs public et privé, grâce à sa capacité à gérer de grands volumes de données, à optimiser les coûts et à intégrer des technologies avancées comme l’intelligence artificielle.

Une offre complète pour une transition numérique réussie

L’offre intitulée "Fourniture de ressources Cloud, d’hébergement sec et de services associés", propose :

• Des environnements Cloud sécurisés

• Des prestations d’hébergement (mutualisé ou dédié) avec support 24/7

• Des études et services de migration vers le Cloud (Lift & Shift, Lift & Reshape, réarchitecture)

• Une plateforme de gestion Cloud (CMP) et des outils FinOps pour une optimisation budgétaire

• Un accompagnement personnalisé, des formations et une gouvernance renforcée

Avec cette offre, SCC et le Resah s’imposent comme les interlocuteurs privilégiés du secteur public et des collectivités territoriales, grâce à leur forte présence sur le terrain et un réseau commercial de plus de 187 experts.

Les avantages du modèle Cloud

L’adoption du Cloud, désormais incontournable pour tout projet numérique, offre de nombreux atouts :

• Une performance opérationnelle accrue grâce à l’agilité et la scalabilité des infrastructures

• Une sécurité renforcée pour les données sensibles

• Une optimisation des ressources et une maîtrise budgétaire grâce à des modèles de facturation à la demande

• Une innovation accélérée avec des services numériques basés sur l’intelligence artificielle et le traitement de grands volumes de données

Un levier pour la performance RSE

Cette offre s’inscrit également dans une démarche de Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE). L’offre Cloud contribue à réduire les coûts énergétiques, optimiser l’utilisation des ressources, et favoriser une économie numérique durable.