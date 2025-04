SCC France nomme Gaël Menu Directeur Général

avril 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

Cette transition marque une nouvelle étape dans la stratégie de croissance ambitieuse de l’entreprise, à l’aube de ses projets futurs et après la réussite de son plan de développement Upscale 2025.

Une expertise stratégique au service du Groupe

À 48 ans, Gaël Menu possède une solide expérience acquise au sein de groupes internationaux de premier plan, tels qu’Hewlett-Packard et Dell, où il a occupé des fonctions stratégiques. Son parcours chez SCC France a débuté en tant que Chief Revenue Officer, avant qu’il ne prenne en charge successivement la Supply Chain et les Achats. Fort de cette expérience multidimensionnelle, Gaël Menu dispose d’une connaissance approfondie des enjeux de l’entreprise et des secteurs dans lesquels elle évolue.

Sous sa direction, SCC France souhaite mettre l’accent sur les services, l’évolution de ses offres cloud et IA et accentuer son leadership de 1er intégrateur Français.

Ambition stratégique : 50% de croissance d’ici 2030 et satisfaction client

SCC France se fixe un objectif ambitieux : doubler son chiffre d’affaires Services d’ici 4 ans, développer une expertise reconnue sur le marché dans ses 3 Business Units « logiciel, infrastructure et Digital Workspace » pour atteindre les 4,5 milliards d’euros d’ici à 2030 et se positionner sur le long terme parmi les 3 plus grandes sociétés IT Française. Cette dynamique de croissance rapide repose sur une organisation agile et une stratégie de développement soutenue par l’innovation constante et l’amélioration continue des services proposés aux clients.

Didier Lejeune deviendra Special Board Adviser et continuera à reporter à James Rigby jusqu’à son départ en retraite.

La transition à la direction de Gaël Menu vise à garantir la pérennité du modèle de croissance de SCC France. L’entreprise restera pleinement engagée à maintenir un environnement de travail respectueux et humain, axé sur la bienveillance envers ses équipes et l’excellence opérationnelle. L’accent sera mis sur la collaboration étroite avec les clients et la capacité à répondre avec agilité à leurs besoins, tout en continuant d’évoluer dans un secteur en constante mutation. SCC France se dotera également d’un Co Directeur Général en charge de la Finance, des relations humaines, de la DSI et des opérations dans les mois à venir.