SCC France introduit des solutions d’IA

novembre 2024 par Marc Jacob

SCC France introduit des solutions d’IA validées dans son usine numérique, rendant l’IA plus accessible et plus impactante pour les entités publiques et les administrations gouvernementales. Présentées avec succès au Smart City Expo World Congress, les solutions ont suscité un vif intérêt pour leur capacité à relever les défis urbains et à renforcer la résilience des territoires face aux changements climatiques.

L’expertise approfondie de SCC France en matière de solutions informatiques, associée aux systèmes certifiés NVIDIA pour le calcul accéléré, offre un soutien unique à la mise en œuvre de l’IA dans les espaces intelligents, allant des transports aux bâtiments intelligents et à la protection de l’environnement.

SCC France fournit un support client de bout en bout en élargissant son offre de solutions d’IA pour inclure des fournisseurs de logiciels testés sur le marché, des plateformes de gestion vidéo et des partenaires d’infrastructure, tels que Dell Technologies.

Les clients bénéficieront d’un parcours d’achat simplifié grâce au catalogue d’architectures de référence validées de SCC, adaptées à des déploiements de toute taille.

Fort de son expérience en matière de stratégie informatique, SCC France excelle dans la fusion des stratégies opérationnelles, commerciales et informatiques, offrant ainsi à ses clients une approche unique de solutions globales pour les environnements sur site, dans le cloud ou à la périphérie de l’entreprise.

SCC est prêt à aider à résoudre les défis communs auxquels sont confrontées les équipes opérationnelles des villes, y compris la sécurité des banlieues, les risques d’incendie, les embouteillages, la sécurité dans les établissements publics, l’amélioration de la micro-mobilité, la réduction de la pollution, et bien plus encore.

Ces applications nécessitent les meilleurs outils et logiciels, tels que l’IA générative, les modèles de langage visuel (VLM) pour la compréhension des images et des vidéos, NVIDIA Metropolis pour la formation et le déploiement d’applications de vision par l’IA, les grands modèles de langage pour automatiser les processus et les microservices NVIDIA NIM.

Désormais, il est plus facile que jamais pour les clients d’adopter des technologies conçues pour relever les défis émergents grâce à l’IA générative et aux applications accélérées par les processeurs graphiques (GPU) NVIDIA pour améliorer la sécurité et augmenter l’efficacité opérationnelle.