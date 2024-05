SCC France devient titulaire d’un accord-cadre lancé par la CANUT

mai 2024 par Marc Jacob

SCC France devient titulaire du marché multi-éditeurs de la Centrale d’Achat du Numérique et des Télécoms (CANUT) pour accompagner les collectivités et structures publiques dans la bonne conduite de leurs projets de transformation digitale.

Partenaire majeur des structures publiques, SCC France a été séduit par la posture de la CANUT qui affiche un positionnement novateur sur le marché et qui souhaite avant tout permettre à l’ensemble des structures, quelles que soient leurs tailles, d’accéder simplement et rapidement aux nouvelles opportunités rendues possibles grâce au digital. Fort de son implantation dans l’ensemble des régions au travers de plus de 20 agences, SCC France dispose de tous les moyens nécessaires pour travailler en proximité avec l’ensemble des futurs bénéficiaires.

Lancée en décembre 2023, La Centrale d’Achat du Numérique et des Télécoms, propose des marchés publics qui simplifient les achats de matériels, logiciels et prestations et couvrent l’ensemble des besoins numériques et télécoms de ses adhérents. La CANUT est une ressource dédiée aux collectivités, bailleurs sociaux et autres établissements publics, permettant de bénéficier de conditions d’achat préférentielles, avec des accords-cadres clé en main dans le respect du Code de la commande publique.

Les premiers marchés informatiques et télécoms ont été publiés au premier trimestre 2024, dont le marché Multi-éditeurs, désormais disponible aux adhérents depuis un portail dédié.

Sophie PEREZ, Account Manager Centrale d’Achat La Canut « En se positionnant sur des marchés à destination des petites et moyennes collectivités, la CANUT répond aux attentes de ses adhérents en leur permettant de sélectionner des experts qui pourront leur permettre de déployer leurs projets digitaux en prenant en compte leurs organisations et leurs spécificités. Nous avons hâte de pouvoir accompagner la digitalisation de leurs opérations. »

Christophe LOMBARD, Président de la CANUT : « A travers le marché multi-éditeurs, la CANUT va permettre de couvrir de nombreux besoins de niche et des attentes métier urgentes et complexes à satisfaire par des marchés locaux classiques. Cette approche illustre la philosophie de notre centrale : simplifier et faciliter l’acte d’achat de nos adhérents, apporter des services adaptés aux attentes du terrain. »

La CANUT est une association loi 1901 à but non-lucratif dédiée aux collectivités. L’ensemble des établissements publics et personnes morales de droit privé à but non-lucratif peut bénéficier des marchés informatiques et télécoms développés par la CANUT : régions, départements, métropoles, communes, EPCI, SPL, SDIS, CDG, OPH … Elle a été créée fin 2023 à Lyon, sous l’impulsion de ses deux fondateurs (Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle et Conseil départemental des Hautes-Alpe