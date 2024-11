SCC France annonce la nomination de Jean-Louis Lamidon au poste de Directeur Logistique

novembre 2024 par Marc Jacob

SCC France annonce la nomination de Jean-Louis Lamidon en tant que Directeur Logistique. Fort de plus de 20 ans d’expérience dans la supply chain, il apportera son expertise pour optimiser les opérations et soutenir la croissance. Basé sur le site de Lieusaint (77), il pilotera la transformation de l’activité du centre technique et logistique de SCC France en s’appuyant sur des solutions innovantes pour améliorer l’efficacité et la réactivité.