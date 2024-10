Scality wird zum 9

Oktober 2024 von Marc Jacob

Der weltweit führende Anbieter von cyber-resilienter Speichersoftware für das KI-Zeitalter, Scality, gibt heute bekannt, dass er von Gartner® im Magic Quadrant 2024 für verteilte Dateisysteme und Objektspeicher als Visionär eingestuft wurde. Das Unternehmen hat es damit das neunte Jahr in Folge in den Report geschafft.

"Die Nachfrage des Marktes nach einer einzigen Plattform, die sowohl Datei- als auch Objektspeicher-Workloads unterstützt, hat zu signifikanten Veränderungen in der Anbieterlandschaft und in diesem Magic Quadrant geführt", heißt es in dem Report. „IT-Entscheidungsträger können diese Studie nutzen, um Anbieter für die Speicherung unstrukturierter Daten in die engere Wahl zu nehmen."

Scalitys softwaredefinierter Ansatz ermöglicht die Schaffung zuverlässiger, sicherer und zukunftsfähiger Speicherarchitekturen, die sich langfristig bewähren und Daten zuverlässig schützen.

Gartner Haftungsausschluss: GARTNER ist eine eingetragene Marke und Dienstleistungsmarke von Gartner, Inc. und/oder seinen Tochtergesellschaften in den USA und anderen Ländern. MAGIC QUADRANT ist eine eingetragene Marke von Gartner, Inc. und/oder seinen Tochtergesellschaften und wird hierin mit Genehmigung verwendet. Alle Rechte vorbehalten.

Wir empfehlen weder die Anbieter noch Produkte oder Dienstleistungen, die in unseren Forschungspublikationen beschrieben werden, und raten Benutzern nicht, nur die Anbieter mit den besten Bewertungen oder anderen Angaben auszuwählen. Die Forschungspublikationen von Gartner beinhalten die Meinungen des Forschungsteams von Gartner, die keine allgemeingültigen Tatsachen darstellen. Gartner übernimmt keinerlei ausdrückliche oder indirekte Gewährleistung im Hinblick auf diese Forschung einschließlich jeglicher Gewährleistung der Marktfähigkeit oder Eignung für bestimmte Zwecke.