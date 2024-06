Scality übertrifft 17 weitere Anbieter in der Branche im 2024 GigaOm Radar for Enterprise Object Storage Report

Juni 2024 von Scality

Scality, ein weltweit führender Anbieter von cyber-resilienten Speicherlösungen für die KI-Ära, gibt heute bekannt, dass es im 2024 GigaOm Radar for Enterprise Object Storage in allen Hauptkategorien die höchste Bewertung erhalten hat. Scality wurde sowohl als Leader als auch als Outperformer benannt, da es in den Kategorien „Key Features“, „Emerging Features“ und „Business Criteria“ die höchsten Punktzahlen erreichte – weit vor den 17 anderen Anbietern. Hier finden Sie den vollständigen Bericht.

Beim Vergleich aller Hauptfunktionen erzielte Scality die höchstmögliche Punktzahl von fünf und lag damit vor den 17 anderen Anbietern. Der Vergleich umfasste Kriterien wie Unterstützung von Kubernetes, Workload-Optimierung, Auditing, Versionierung, Schutz vor Ransomware, Reporting & Analyse sowie Speicheroptimierung und Integration in die öffentliche Cloud.

Weitere Highlights:

· Scality erzielte unter allen Anbietern von Objektspeichern die höchste Punktzahl, zwischen „hervorragend“ und „außergewöhnlich“. Der Vergleich umfasst Business-Kriterien wie Kosten, Leistung, Flexibilität, Verwaltbarkeit, Skalierbarkeit und Ökosystem.

· Scality erhielt auch für neue Funktionen die höchste Punktzahl unter allen erfassten Anbietern.

· Der Bericht stuft Scality als Outperformer ein und positioniert das Unternehmen nächstmöglich zum Zentrum des Radars und bescheinigt ihm damit ein optimales Gleichgewicht zwischen Funktionsumfang, Plattform, Reife sowie Innovation. Der GigaOm Radar stellt die Lösungen der Anbieter in konzentrischen Kreisen dar. Laut GigaOm sind Ausführung und Wert eines Anbieters umso besser, je näher er sich im Zentrum des Radar-Diagramms befindet. Die Top-Performer sind im inneren Kreis der Leader zu finden.

„Wir freuen uns sehr, dass GigaOm Scality als Marktführer für Objektspeicher ausgezeichnet hat“, so Paul Speciale, Chief Marketing Officer, Scality. „Dieser wichtige Bericht zeigt, dass Objektspeicher das Datenmanagement in Unternehmen revolutioniert hat. Sie bieten mehr Agilität, helfen Unternehmen bei der Kostenkontrolle und optimieren insgesamt die Resilienz von Unternehmen. Die technologischen Innovationen der Objektspeicherung haben bereits massiven Einfluss auf wichtige reale Anwendungen, wie etwa die Beschleunigung von KI-basierten Data Lakes bei der Genomforschung. Dank der Fähigkeit von Scality RING, genetische Daten in Petabyte-Größe zu aggregieren, haben Biologen jetzt von Tausenden von Nodes ausgehend effizienten Zugriff auf nahezu zehn Petabyte an Daten während ihres gesamten Lebenszyklus, was die Versorgung von Patienten mit Krebs und anderen Krankheiten enorm verbessert." Erfahren Sie hier mehr darüber, wie Scality RING die KI-gestützte Genomforschung vorantreibt.

Insights in die Scality-Lösung aus dem GigaOm Radar 2024 für Enterprise Object Storage

Der 2024 GigaOm Enterprise Object Storage Radar Report erscheint bereits im fünften Jahr und enthält Analysen zum Markt für Objektspeicher.

Der Bericht soll potentielle Kunden dabei unterstützen, die beste Lösung für ihre jeweilige Anwendung und ihre Geschäftsanforderungen zu finden. Aus Scality‘s Bewertung: „Dieses Jahr ist Scality ein Leader. Das Unternehmen hat mit zahlreichen Verbesserungen und neuen Funktionen, die es in den letzten 12 Monaten eingeführt hat, viele Anbieter übertroffen. Scality‘s Roadmap verspricht, dass sich diese Entwicklung fortsetzen wird und diese neuen Funktionen weiter ausgebaut werden.“

Und weiter: „Leader und Outperformer in diesem Bereich sind Unternehmen, die es geschafft haben, sich an bedeutende Veränderungen mit Blick auf Datentyp und Datengröße anzupassen und die Herausforderungen neuer Anwendungsbereiche zu meistern, die viele kleine Dateien verwenden. Das ist ein Problem insbesondere für Archivierungs- und Backup-Lösungen, die für größere Dateien und sequenzielle Datenströme optimiert sind. Es handelt sich um eine Funktion, die Kunden dringend benötigen, um Daten-Workflows und -Pipelines in einem einzigen Speichersystem zu konsolidieren.“

Die Kriterien

Die GigaOm Analyse umfasste 16 Wochen, in denen Scality sowohl High-Level-Daten als auch detaillierte technische Informationen präsentieren musste: die Table Stakes sowie die wesentlichen und neuen Funktionen von RING, dem Speichersystem für verteilte Dateien und Objekte des Unternehmens. Der Prozess umfasste mehrere Phasen, von der Planung des Berichts über Briefings bis hin zur Erstellung und der abschließenden Überprüfung der Daten.

Der GigaOm Enterprise Object Storage Radar Report prüfte alle Lösungen auf Funktionen, die in der Branche weit verbreitet und etabliert sind, darunter Zugriffskontrollen, Datensicherung und -optimierung, Verschlüsselung und Sicherheit, Remote- und Georeplikation, Scale-Out-Architektur und Unterstützung von S3 und anderen Protokollen.