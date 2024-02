Scality nomme Alexis Wedrychowski au poste de vice-président des ventes pour la France

février 2024 par Marc Jacob

Lors de son arrivée chez Scality en 2015, Alexis Wedrychowski a commencé par occuper 3 ans le poste de Système Architecte puis en 2018, il a évolué vers le poste de Regional Sales Manager avec un focus sur les marchés de la santé et du M&E en France et en Belgique. Avant de rejoindre Scality, il a passé 12 ans en tant qu’ingénieur avant-vente chez Dell, Atempo et Quantum, en France et au Royaume-Uni.

Dans ses nouvelles fonctions, Alexis Wedrychowski étend son expertise aux domaines suivants :

● Réunir l’expertise des équipes mondiales et régionales, et élargir l’équipe qu’il supervise dans les domaines de la vente et de l’avant-vente.

● Permettre à une base croissante de clients en France et en Belgique d’accéder aux solutions de cloud hybride et de stockage de données.

● Poursuivre la mise en place d’un réseau de distribution stratégique afin de maximiser le soutien aux partenaires de Scality et à leurs clients en France et en Belgique.

Scality est l’unique entreprise Européenne à figurer dans le Magic Quadrant de Gartner pour les systèmes de fichiers distribués et le stockage d’objets. Cette validation du marché, couplée à l’innovation produit disruptive de Scality et à sa stratégie de croissance axée sur les partenaires, a accéléré le déploiement des solutions Scality dans divers secteurs, y compris la banque, la santé et les entités gouvernementales pour n’en nommer que quelques-uns.