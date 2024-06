Scality annonce le déploiement à grande échelle de sa solution de stockage objet RING

juin 2024 par Marc Jacob

Scality annonce le déploiement à grande échelle de sa solution de stockage objet RING pour optimiser et accélérer le cycle de vie des données du laboratoire de séquençage génomique à haut débit SeqOIA Médecine Génomique. Il s’agit du dernier déploiement où Scality RING est utilisé comme référentiel de données analytiques et d’intelligence artificielle pour des organisations du secteur de la santé, des services financiers et des entreprises de ventes de services de voyages.

Sélectionné dans le cadre du Plan France Médecine Génomique 2025, SeqOIA est l’un des deux laboratoires français réalisant le séquençage complet du génome humain au profit des patients atteints de maladies rares et de cancer.

SeqOIA a adopté Scality RING pour agréger des données génétiques à l’échelle du pétaoctet, utilisées pour mieux caractériser les pathologies et orienter le traitement des patients. RING offre aux biologistes de SeqOIA un accès efficace depuis des milliers de nœuds de calcul à près de 10 pétaoctets de données tout au long de leur cycle de vie, de la donnée de laboratoire à la donnée traitée, à des vitesses accélérées et à un coût 3 à 5 fois inférieur à celui du stockage de fichiers tout-flash.

“Scality RING est le référentiel de 90 % de notre pipeline de données génomiques

Alternative “90% de notre pipeline de données génomiques est dans le Scality RING, et nous prévoyons une croissance continue pour les plusieurs années”, a déclaré Alban Lermine, directeur de la bioinformatique de SeqOIA. “En collaboration avec Scality, nous avons résolu nos besoins de traitement analytique grâce à une solution de stockage à deux niveaux - un accès tout-flash pour les ensembles de données temporaires et un stockage persistant à long terme dans RING. Nous faisons confiance au Scality RING pour protéger les pétaoctets de données critiques pour notre mission d’amélioration des soins aux patients atteints de cancer et d’autres maladies.”

Scality RING alimente également les data lakes d’intelligence artificielle d’autres secteurs d’activité : Les clients attestent d’une réduction de 59 % du coût total de possession (TCO), d’un retour sur investissement (ROI) de 366 % sur cinq ans et d’une productivité accrue de 34 % pour les utilisateurs finaux

Compagnie d’assurance nationale : Scality RING alimente l’analyse pilotée par l’intelligence artificielle pour le traitement des sinistres

L’une des plus grandes compagnies d’assurance américaine a choisi Scality RING comme référentiel AI-Data lake pour le traitement des sinistres. L’assureur a choisi RING pour remplacer son système de fichiers HDFS (Hadoop).

Parmi les améliorations observées :efficacité de l’espace de stockage multipliée par 3, et une disponibilité accrue grâce à un déploiement RING multisites pour la reprise après un incident..

Leader mondial dans l’industrie du voyage : 1 pétaoctet par jour pour alimenter le voyage dans le monde entier

Une entreprise multinationale de services informatiques dont la technologie alimente l’industrie mondiale du voyage et du tourisme utilise Scality RING pour alimenter son data lake central. RING prend en charge 1 pétaoctet de nouvelles données chaque jour pour maintenir un data lake rotatif de 14 jours. Cela nécessite que RING efface le pétaoctet le plus ancien chaque jour, tout en prenant en charge simultanément un accès en lecture de 10 gigaoctets par seconde (Go/s) pour l’analyse à partir d’un cluster d’indexeurs Splunk.

"Pour les déploiements de data lake, ces organisations ont besoin de solutions fiables et éprouvées, avec un historique de performances et de protection des données à l’échelle du pétaoctet. Pour le traitement des charges de travail d’intelligence artificielle, elles associent les référentiels RING de manière intelligente avec des systèmes de fichiers tout-flash ainsi qu’avec les principaux outils d’intelligence artificielle et applications d’analyse, notamment Weka.io, HPE Pachyderm, Cribl, Cloudera, Splunk, Elastic, Dremio, Starburst et d’autres.

Avec des partenaires stratégiques tels que HPE et HPE GreenLake, Scality peut fournir des data lakes gérés par l’IA.

Le traitement rapide des données est essentiel pour tout déploiement d’IA, mais pour prendre en charge des infrastructures de classe mondiale à l’échelle du pétaoctet, RING est la seule solution capable d’offrir aux clients :

• Des économies de coûts avec un retour sur investissement (ROI) de 366 % sur cinq ans

• Le meilleur rapport qualité/prix grâce à une utilisation optimale des technologies flash et HDD

• La tranquillité d’esprit avec la cyber-résilience de bout en bout baptisée CORE5

“Le choix de RING a été la meilleure décision pour nous chez SeqOIA. RING offre un ensemble complet de fonctionnalités pour les data lakes alimentés par l’intelligence artificielle”, déclare Alban Lermine. “RING est le référentiel le plus sécurisé, évolutif et rentable pour les données non structurées à l’échelle du pétaoctet sur le marché. Nous pouvons collecter, pré-traiter et analyser des données provenant de plusieurs sources à des vitesses de dizaines de gigaoctets par seconde (Go/s).”

Le stockage objet RING S3 pour l’intelligence artificielle est inégalé, avec notamment :

• Un accès de génération augmentée par récupération (RAG) à partir de modèles d’intelligence artificielle basés sur la récupération et la génération.

• Des capacités hybrides de cloud intégrées qui permettent à RING de répliquer et de hiérarchiser les données vers des services de cloud public externes pour une intégration avec les outils d’intelligence artificielle populaires d’AWS, Azure et Google.

• La prise en charge du choix du client entre des serveurs de stockage hybrides ou tout-flash.

• Des capacités de cyber-résilience de bout en bout CORE5 pour protéger contre les ransomwares.

La combinaison de ces fonctionnalités offre aux clients une solution de stockage de data lake fiable à travers plusieurs étapes du pipeline, de la collecte des données au nettoyage, à l’analyse, au développement et à la formation des modèles. RING fournit aux organisations un stockage de données performant et inébranlable à un prix économique, permettant de gérer des pétaoctets de données pour l’intelligence artificielle à long terme.