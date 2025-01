Scality a annoncé son programme pay-as-you-go adressant les fournisseurs de services cloud pour l’écosystème partenaires Veeam

janvier 2025 par Valentin Jangwa, Global Security Mag

"Ce programme devrait permettre de répondre à une croissance attendue de notre logiciel de stockage cyber-résilient Scality ARTESCA particulièrement pensé pour les fournisseurs de services cloud, les prestataires de services IT et les VARs"

Scality, leader mondial de logiciels de stockage cyber-résilients à l’ère de l’IA, a annoncé le lancement de son modèle de licence pay-as-you-go pour les fournisseurs Scality Cloud & Service Providers (SCSP). Spécifiquement optimisé pour les fournisseurs de services cloud Veeam, ce programme propose Scality ARTESCA comme une solution de sauvegarde de stockage 100 % logicielle pour les offres Veeam® Backup-as-a-Service. Cette initiative offre des solutions de sauvegarde cloud évolutives et pérennes qui augmentent à la fois les revenus et la satisfaction client.

"ARTESCA pour les fournisseurs cloud et de services Veeam offre une évolutivité et une cyber-résilience inégalées."

Le modèle de tarification de Scality ARTESCA est aligné sur le modèle de licence à l’usage de Veeam. Cette offre dépasse les offres classiques immuables pour offrir une sauvegarde cyber-résiliente CORE5 avec une évolutivité illimitée sans dégradation des performances. Le nouveau modèle de licence minimise les échanges commerciaux, rationalise le traitement des commandes et améliore la fonctionnalité de sauvegarde avec une complexité réduite, faisant d’ARTESCA la principale solution de stockage pour les fournisseurs de services qui proposent Veeam Backup-as-a-Service.

« Nos clients communs apprécient l’offre combinée Veeam + Scality, qui fournit des capacités solides en matière de résilience des données. Merci à Scality de lancer désormais son propre programme mondial pour les fournisseurs de services cloud, un modèle de mise sur le marché qui connaît une croissance continue depuis des années. Chez Veeam, nous sommes particulièrement fiers de notre réseau de partenaires Veeam Cloud & Service Provider (VCSP) et de la qualité de service qu’ils offrent à des centaines de milliers de clients » nous confie Amaury Dutilleul-Francoeur, VP EMEA Channels & Alliances chez Veeam

"Accompagner les fournisseurs de service grâce au modèle pay-as-you-go"

Scality propose un modèle de licence logicielle flexible à l’usage, conçu pour aider les SCSP à rationaliser leurs opérations tout en augmentant leur revenu annuel récurrent (ARR). Les principales caractéristiques sont les suivantes :

• Options d’engagement de durée flexible en choisissant un engagement ARR de 1, 2 ou 3 ans.

• Facturation mensuelle dynamique, en payant uniquement en fonction de la capacité de stockage utilisée, ce qui permet d’aligner les coûts directement sur les revenus mensuels.

Le nouveau modèle de licence à l’usage de Scality ARTESCA est conçu spécifiquement pour les fournisseurs de services cloud et de services qui intègrent Veeam dans leurs offres. En positionnant ARTESCA comme LA solution de sauvegarde incontournable, les fournisseurs de services peuvent fournir un stockage fiable et évolutif qui s’adapte rapidement aux besoins de leurs clients.

« La croissance sans précédent d’ARTESCA en 2024 a souligné sa flexibilité, sa simplicité et son impact. Avec ce lancement, nous permettons aux fournisseurs de services cloud et de services Veeam ainsi qu’ à leurs partenaires du monde entier de fournir une sécurité, des performances, une évolutivité et une rentabilité complètes à leurs clients. Ce programme représente une étape audacieuse dans la redéfinition du Backup-as-a-Service, permettant aux entreprises de protéger leurs données en toute confiance et de prospérer dans une ère de changement constant », a déclaré Eric Leblanc, General Manager ARTESCA et Vice-Président Channel

"Pourquoi recommandons-nous Scality ARTESCA aux fournisseurs cloud et de services ?"

• Tranquillité d’esprit pour les clients garantissant une immuabilité sans faille grâce à la stratégie cyber-résiliente CORE5.

• Plus de revenus à travers une vente incitative et modernisation avec ARTESCA sur la solution Veeam existante pour construire un modèle ARR solide à mesure que la capacité augmente au fil du temps.

• Plus grande compétitivité sur le marché : avec un stockage défini par logiciel sur des serveurs à faible coût, réduisant les dépenses jusqu’à 59 % sur cinq ans (source : IDC Business Review).

• Facturation basée sur l’utilisation alignée sur l’activité : l’utilisateur paye uniquement la capacité utilisée, alignant ses dépenses directement sur ses revenus.

• Évolutivité optimale : le fournisseur peut proposer dès 50 To et développer les capacités avec les besoins de stockage de ses clients (jusqu’à 8,5 Po avec un seul cluster, illimité avec plusieurs), ce qui rend ARTESCA idéal pour les petits et grands déploiements

Autodata, partenaire certifié Platinum Veeam Cloud & Service Provider et un des premiers signataires du programme SCSP, souligne les avantages qu’ils ont obtenus

« Scality s’est imposée devant de nombreux concurrents pour devenir notre solution de stockage objet préférée pour les sauvegardes sur site - solution véritablement immuable », a déclaré Ant Bucknor, responsable du datacenter et des services cloud chez Autodata. « ARTESCA offre une évolutivité illimitée, des performances inégalées et une cyber-résilience à toute épreuve. Le modèle de tarification flexible a scellé l’accord : nous payons uniquement la capacité que nos clients utilisent. La solution logicielle de Scality nous a également aidés à maintenir des remises importantes avec notre fournisseur de matériel préféré, et son déploiement facile avec les serveurs Supermicro a rendu la mise en œuvre transparente. Nous avons immédiatement constaté une économie de 50 % par rapport à d’autres solutions. Nous sommes également ravis d’être le premier fournisseur de services cloud et Veeam, certifié à rejoindre le programme de fournisseurs de services de Scality – l’un des meilleurs programmes générateurs de revenus que nous ayons vus depuis longtemps ! »

Disponibilité

La solution logicielle pay-as-you-go ARTESCA pour les fournisseurs de services Veeam Cloud et les partenaires est désormais disponible dans le monde entier via des partenaires de distribution sélectionnés. En savoir plus sur notre Scality ARTESCA et notre nouveau modèle de licence Pay-as-you-Go ici : https://www.artesca.scality.com/scsp/