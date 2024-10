Scality a annoncé RING XP all-Flash,le stockage objet le plus rapide au monde pour les applications d’IA haute performance

octobre 2024 par Valentin Jangwa, Global Security Mag

Scality, leader mondial des logiciels de stockage cyber-résilients à l’ère de l’IA, a dévoilé RING XP, une nouvelle version 100 % flash de son logiciel de stockage RING, conçue pour des performances extrêmes. RING XP est désormais le stockage objet le plus rapide du marché avec des latences de l’ordre de la microseconde pour les données de petits objets - idéal pour l’entraînement et l’ajustement des modèles d’IA.

RING XP surpasse les performances d’Amazon S3 Express One Zone. Il s’agit de la première solution de stockage objet software-defined à atteindre de tels niveaux de performance - jusqu’alors réservés aux systèmes de fichiers et baies de stockage SAN 100 % flash - tout en offrant les avantages inhérents au stockage objet en termes d’évolutivité, de simplicité, d’accès API, de sécurité et de coût.

Scality RING a récemment été classé n° 1 du GigaOm Radar 2024 pour le stockage objet d’entreprise, obtenant les scores les plus élevés dans les catégories “Fonctionnalités clés”, “Fonctionnalités émergentes” et “Critères commerciaux”, loin devant 17 fournisseurs concurrents. RING offre déjà des capacités scale-out et haut débit utilisées par des centaines d’entreprises et de fournisseurs de services dans le monde entier pour leurs charges de travail critiques.

Pour porter les performances du stockage objet au niveau supérieur avec des latences de l’ordre de la microseconde, RING XP s’appuie sur :

● Des connecteurs de stockage objet RING XP optimisés pour l’IA afin de fournir un accès scale-out et rapide au stockage depuis les applications

● Un logiciel de stockage RING optimisé pour les performances qui accélère les Entrées/Sorties à tous les niveaux

● Des serveurs de stockage NVMe 100 % flash basés sur AMD EPYC™ de Lenovo, Supermicro, Dell et HPE. EPYC offre une prise en charge PCIe et NVMe leader du secteur, ainsi que le plus grand nombre de cœurs dans les processeurs pour des latences optimales.

En atteignant une latence d’écriture (PUT) et de lecture (GET) de l’ordre de la microseconde pour des objets de 4 Ko, RING XP offre des performances de stockage objet ultra-rapide idéale pour les outils d’IA, les applications développées sur mesure et les systèmes de fichiers optimisés pour les performances utilisés pour l’entraînement des modèles d’IA. Retrouvez sur notre blog de plus amples informations sur la manière dont RING XP atteint des latences de l’ordre de la microseconde - considérées comme les plus rapides au monde pour le stockage objet.

« Nous avons fait évoluer le stockage objet le plus complet et le plus flexible au monde pour en faire le plus rapide », a déclaré Giorgio Regni, CTO et cofondateur de Scality. « Les entreprises du monde entier cherchent à maximiser la valeur ajoutée de l’IA pour leurs activités. Le stockage objet est un référentiel fondamental naturel pour les exabytes de données dans le pipeline de l’IA. Avec RING XP, nous avons non seulement optimisé le stockage objet pour des performances extrêmes, mais nous avons également réduit les silos de données, en proposant une technologie flexible et transparente pour la conservation des données à long terme et les charges de travail d’IA ultra-performantes. »

RING XP, associé à RING, offre une solution complète de gestion du stockage des pipelines de données d’IA, conçue pour optimiser et accélérer les processus métier émergents basés sur l’IA. Contrairement aux solutions de stockage traditionnelles qui ne traitent que des fragments du workflow de l’IA, RING XP et RING fournissent une plateforme unifiée qui prend en charge chaque étape du pipeline de l’IA, de l’ingestion de jeux de données massifs à l’entraînement des modèles, en passant par l’inférence et au-delà.

La solution offre :

● Scality RING comme référentiel fondamental pour les data lakes d’IA avec des données chaudes/froides/tièdes à l’échelle de l’exabyte

● Scality RING XP pour des exigences de latence extrêmement faible des ensembles de données d’entraînement à l’IA

● Une gestion intégrée du cycle de vie pour toutes les phases du pipeline de données

● Une gestion via un framework commun d’outils de gestion et de surveillance

● Une Cyber-résilience de bout en bout grâce aux capacités CORE5 intégrées pour garantir la sécurité et la confidentialité des données

Aujourd’hui, Scality RING est le référentiel des data-lakes d’IA de choix pour les grandes entreprises des services financiers, de la génomique, des services publics, des services de renseignement, du voyage et des instituts de recherche. Parmi ses clients figurent le laboratoire de génomique français SeqOIA Genomique, une des cinq plus grandes banques américaines pour la détection des fraudes, l’un des plus grands assureurs américains pour l’optimisation du traitement des sinistres et le premier fournisseur européen de services de voyage basés sur l’IA.

Mary Jander, senior analyst, Futuriom

« Alors que l’IA s’intègre de plus en plus aux charges de travail des entreprises et des gouvernements du monde entier, la performance est devenue un aspect essentiel du stockage de données. RING XP de Scality répond à la demande croissante d’une approche complète des besoins de stockage de l’IA, y compris la nécessité de fournir un stockage objet à l’échelle de l’exabyte pour une utilisation dans des environnements informatiques accélérés. »

Kumaran Siva, corporate vice president, strategic business development, AMD

« Les processeurs AMD EPYC offrent une prise en charge robuste de PCIe et NVMe pour fournir des performances de stockage et des E/S exceptionnelles. Nous sommes ravis de collaborer avec Scality, car ils permettent des performances de stockage objet impressionnantes pour les applications d’IA émergentes sur les systèmes basés sur les processeurs AMD EPYC de tous les principaux fournisseurs de serveurs. »