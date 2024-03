Scality: 94 % der IT-Führungskräfte setzen auf Immutable Storage zum Schutz Ihrer Daten, da Ransomware-Angriffe sprunghaft ansteigen

März 2024 von Scality

Wichtigste Erkenntnisse:

94 % setzen bereits auf Immutable Storage oder planen, ihn innerhalb der nächsten 12 Monate einzuführen, und weitere 2 % planen, ihn innerhalb der nächsten drei Jahre einzusetzen

69 % halten Immutable Storage mit Blick auf die Cybersicherheit ihres Unternehmens für unerlässlich

Nur 12 % der Unternehmen, die Immutable Storage eingeführt haben, sagen, dass er für die Cybersicherheit nicht essentiell ist

Die Umfrageergebnisse zeigen, dass IT-Führungskräfte Immutable Storage im Kampf gegen Cyberangriffe für unverzichtbar halten. Ransomwarebedrohungen werden inzwischen als unvermeidlich angesehen. Daher wird Immutable Data Storage immer mehr Teil der Cybersicherheitsstrategie und stellt eine wichtige letzte Verteidigungslinie dar. Sobald Daten in den Immutable Storage geschrieben wurden, können sie dort weder gelöscht noch verändert werden. Dies erhöht die Datensicherheit und stellt sicher, dass Unternehmen im Falle eines Sicherheitsvorfalls in der Lage sind, ihre Daten mit hundertprozentiger Genauigkeit wiederherzustellen.

Erkenntnisse aus der Umfrage: Vertikale Märkte und regionale Besonderheiten

Vergleiche zwischen den Antworten befragter IT-Führungskräfte aus vertikalen Branchen und bestimmten Ländern zeigen zahlreiche bemerkenswerte Unterschiede:

Vertikale Märkte:

· Fertigungsunternehmen setzen am ehesten (95 %) auf Immutable Storage. 84 % sehen Immutable Storage als unerlässlich für die Cybersicherheit ihres Unternehmens an.

· Finanzdienstleister sind nach eigenen Angaben am wenigsten (74 %) auf Immutable Storage angewiesen. 60 % bezeichnen Immutable Storage als unerlässlich für die Cybersicherheit ihres Unternehmens.

Regionale Besonderheiten:

· Die Mehrheit der IT-Führungskräfte aus allen Regionen nutzt derzeit bereits Immutable Storage oder plant dessen Implementierung: Immutable Storage wird derzeit am häufigsten in den USA eingesetzt oder geplant. 98 % der Befragten haben Immutable Storage entweder bereits implementiert oder planen eine Implementierung innerhalb des nächsten Jahres. Es folgen Frankreich mit 96 %, Deutschland mit 94 % und Großbritannien mit 85 %.

· Von den IT-Führungskräften weltweit, die derzeit Immutable Data Storage einsetzen, erachten nur wenige (12 %) diese Technologie als verzichtbar für ihre Cybersicherheitsstrategie. Im Vereinigten Königreich ist der Anteil jedoch höher: 24 % der Befragten im Vereinigten Königreich nutzen zwar Immutable Storage, sind aber der Meinung, dass er für ihre Cybersicherheit nicht unbedingt zwingend erforderlich ist. In Frankreich sind es 11 %, in den USA 9 % und in Deutschland lediglich 6 %.

Dave Russell, VP of Enterprise Strategy bei Veeam Software, erläutert: „Mit dem verstärkten Einsatz von Immutable Storage wird die kritische Rolle sicherer Backups bei der aktiven Abwehr von Cyberangriffen immer deutlicher – insbesondere in Kombination mit Daten aus Immutable Backups. Veeam ist davon überzeugt, dass Zero Trust Data Resilience durch die Implementierung von Immutable Storage, der tatsächlich unveränderlich ist, IT-Managern eine exzellente Möglichkeit bietet, das Risiko zunehmender Datensicherheitsbedrohungen zu reduzieren und die allgemeine Ausfallsicherheit bei Cyberangriffen zu verbessern.“

Lässt herkömmlicher Immutable Storage immer noch ein gewisses Restrisiko zu?

Die Umfrage deckt den Bedarf an Immutable Storage in einer Zeit auf, in der Best Practices und Technologien für die Cybersicherheit von Daten innerhalb der Branche immer häufiger diskutiert werden. Allerdings erfüllen nicht alle Immutable-Lösungen dieselben hohen Sicherheitsanforderungen. Bei einigen Lösungen bleibt immer noch eine Angriffsfläche.

Anders als herkömmliche Immutability-Lösungen wie NAS/Dateisystem-Snapshots, Deduplizierungs-Appliances, gehärtete Linux-Repositorys oder Magnetbänder ist Object Storage auf Core-Architekturebene inherent unveränderlich.

Das System implementiert geeignete Protokolle und eine echte Object-Storage-Semantik, um Daten in der Form zu erhalten, in der sie in den Storage geschrieben wurden. Dies ist bei anderen Immutable-Lösungen nicht der Fall, da hier Daten erst zeitverzögert unveränderlich werden. Alle Objekte, auch solche, die im Abstand von Nanosekunden geschrieben werden, können niemals überschrieben, gelöscht oder verändert werden. Diese architektonische Absicherung bietet eine entscheidende letzte Verteidigungslinie gegen die Versuche von Ransomwareangreifern, Daten zu verschlüsseln und Opfer zu erpressen.

In unserem Blog finden Sie eine Immutable-Storage-Checkliste mit den wichtigsten Kriterien, auf die IT-Verantwortliche achten sollten, um echte Immutability in einer Storage-Lösung zum besseren Schutz vor Ransomware sicherzustellen.

Paul Speciale, CMO von Scality, erklärt: „Storage ist heute mehr als nur Speicherplatz; er bietet Sicherheit. Den Umfrageergebnissen zufolge sind sich die IT-Führungskräfte einig, dass Storage Immutability für die Cybersicherheit unerlässlich ist. Unternehmen, deren IT-Infrastruktur nicht über inhärenten Immutable Object Storage verfügt, müssen sicherstellen, dass ihre Daten gesperrt und somit vor Exfiltration, Veränderung oder Zerstörung durch Ransomware geschützt sind. Cyberangriffe sind längst Realität und unvermeidbar. Immutable Data Storage bietet einen wirksamen Schutz gegen Ransomware.

Die Umfrage wurde kürzlich vom globalen Technologie-Marktforschungsunternehmen Vanson Bourne in verschiedenen Branchen durchgeführt, darunter Fertigung, Telekommunikation, Professional Services, Finanzdienstleistungen und Einzelhandel. Teilnehmern wurde folgende Frage gestellt: „Ist Immutable Data Storage ein wesentlicher Bestandteil der Cybersicherheitsstrategie Ihres Unternehmens?“ Alle Befragten haben eine Führungsposition (Manager oder höher) in einem Großunternehmen mit mehr als 1.000 Beschäftigten inne und sind hauptsächlich in IT-Rollen tätig.