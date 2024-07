Scalingo annonce une levée de fonds de 3,5M€

juillet 2024 par Marc Jacob

Scalingo annonce une levée de fonds de 3,5 millions d’euros (série A), réalisée auprès d’un panel d’investisseurs français reconnus : les fonds Side Angels, la communauté d’investisseurs CAJUBA et NEO Founders, et BPI France, Caisse d’Epargne et BNP Paribas. Ce financement va permettre à Scalingo d’accélérer son développement technologique avec l’intégration de nouvelles fonctionnalités axées sur la cybersécurité et la gestion de grands volumes de données nécessaires aux projets d’IA. Pour l’accompagner dans cette démarche et faire rayonner son offre plus largement, la société prévoit d’étoffer ses équipes, avec une quinzaine de recrutements prévus sur l’année.

Créé en 2015, Scalingo propose une Plateforme-as-a-Service à destination des développeurs et se veut une alternative souveraine, performante, sécurisée et accessible, aux plateformes Cloud proposées par les géants américains.

La PaaS Scalingo a pour objectif de faciliter la vie des développeurs en leur permettant de se concentrer sur la conception de leurs applications, en prenant en charge pour eux les tâches techniques sous-jacentes, comme la gestion des serveurs et leur maintenance.

Sur un marché français détenu à plus de 70% par AWS, Microsoft et Google, Scalingo propose une offre répondant aux principaux besoins des organisations françaises et européennes, à savoir :

• une tarification transparente, sans coûts cachés, et une garantie de réversibilité,

• un haut niveau de fonctionnalités et une expérience utilisateur de qualité,

• des garanties de sécurité fortes traduites par des infrastructures et ressources entièrement souveraines - via l’IaaS partenaire de 3D Outscale offrant l’accès à une région qualifiée SecNumCloud - et une plateforme certifiée ISO 27001 et HDS (Hébergement de données de santé)

Scalingo s’appuie aujourd’hui sur une équipe de 35 personnes et compte plus de 35 000 développeurs utilisateurs de sa plateforme d’hébergement Cloud. La société a franchi le cap des 1000 clients (70% d’entreprises françaises et 30% d’entreprises étrangères) parmi lesquelles des références telles que le Ministère de l’Intérieur, ENGIE (Fraîcheur de Paris), Ile de France mobilités, Pix, YesPark ou encore Alira Health. Certains de ces clients utilisent la PaaS Scalingo pour l’hébergement d’applications critiques ou données sensibles.

La levée de fonds, réalisée auprès d’investisseurs français de référence, va permettre à Scalingo de doubler son effectif d’ici 2026 pour franchir le cap des 70 salariés et accélérer son développement :

• en rendant la plateforme plus visible grâce à des recrutements sur des fonctions commerciales, marketing et communication.

• en renforçant son offre technologique, sur deux axes majeurs :

> « PaaS de la sécurité » : avec l’ajout régulier de briques de cybersécurité toujours plus évoluées en matière de gestion des accès et des identités (IAM) par exemple, ou encore avec l’engagement dans le processus de qualification SecNumCloud pour offrir un gage de confiance supplémentaire à ses clients français.

> « PaaS de la donnée » : avec des nouveaux services de base de données managés, en offrant plus d’options de réplication et de traitement, avec toujours une expérience client simple et unifiée. Différentes fonctionnalités vont aussi permettre aux clients de mieux gérer leurs données et leurs flux, et les organiser pour en tirer pleinement partie dans le cadre de projet d’Intelligence Artificielle.

La levée de fonds inclut des investissements en private equity, mené par Guillaume Nominé, en partenariat avec la plateforme de club deals SideAngels, la communauté d’investisseurs Cajuba menée par Michel Hussherr et Neo Founders mené par Vanessa Proust, et des investissements non-dilutifs de BPI France, la Caisse d’Épargne et BNP Paribas.

Guillaume Nominé, DG d’Atolia et Business Angel Leader chez SideAngels déclare : « Scalingo incarne pour moi l’excellence française dans le domaine de l’hébergement cloud et je suis convaincu que l’entreprise est bien positionnée pour devenir la référence européenne en matière de cloud souverain et sécurisé. Je suis ravi de pouvoir soutenir leur mission qui consiste à simplifier le déploiement d’applications pour tous les développeurs, tout en repoussant les limites de l’innovation technologique et de la sécurité”.