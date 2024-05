Scalian signe un partenariat stratégique avec Aguaro

mai 2024 par Marc Jacob

Le groupe Scalian annonce la signature d’un partenariat avec Aguaro, éditeur français de la solution « My IT Footprint » conçue pour répondre aux enjeux des services numériques en matière de durabilité et de responsabilité environnementale.

Ce partenariat a été pensé pour permettre à Scalian de mettre à profit son expertise en matière de « Sustainable IT » tout en apportant une réponse outillée à ses clients. Le but ? Guider les organisations dans leur évolution technique et technologique tout en répondant aux enjeux de développement durable actuels.

Les équipes Scalian spécialisées dans les problématiques de mesure de l’empreinte carbone, avec Ségolène Cren, Sustainability Service Line Manager à leur tête, totalisent plus de 10 années de retours d’expérience sur les thématiques de l’environnement et de la Santé-Sécurité au travail.

Grâce à cette collaboration, Scalian sera en mesure de proposer à ses clients une solution de bout en bout qui intègrera ces préoccupations environnementales.

My IT Footprint est un outil opérationnel pensé et conçu pour répondre aux enjeux actuels des services numériques en matière de durabilité et de responsabilité environnementale à travers :

• Un module dédié à la stratégie, pour définir les objectifs par département ou tout autre unité organisationnelle.

• Un système d’actions de réduction couplé au système de mesure pour :

• Briser les silos et faciliter la coordination des équipes,

• Quantifier, avoir un prévisionnel pour sécuriser sa trajectoire

• Permettre des boucles de rétroaction pour s’inscrire dans une démarche d’amélioration continue

• Une intégration native aux processus : gestion des risques, gestion des projets, gestion de l’innovation, gestion des interventions sur site, gestion des fournisseurs etc.