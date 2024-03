Sasyx lance son Firewall souverain Asguard

mars 2024 par Marc Jacob

Sasyx, l’entité dédiée aux solutions technologiques de Cybersécurité et de confiance numérique du groupe Numeryx, annonce le lancement d’un firewall souverain de nouvelle génération. Né d’une R&D de plus de 5 années, reposant sur une technologie propriétaire brevetée avec l’INRIA, et ayant mobilisé près de 7M€ millions d’euros, Asguard permettra aux entreprises et organismes publics de toutes tailles d’élever leur niveau de cybersécurité et de se protéger simplement des cybermenaces les plus avancées.

Proposée en 3 versions complémentaires (Box & Rack, As a service et Virtual Machine), Asguard est une solution complète qui sécurise les infrastructures numériques. Asguard repose sur une technologie innovante : le filtre à « double masque », qui permet une compression des règles de filtrage à hauteur de 80%, garantissant un important gain en temps de traitement des paquets et une diminution drastique de la consommation des ressources (RAM, stockage…). A cela, Asguard réunit en une offre des fonctionnalités indispensables comme : un pare-feu, un proxy web, un VPN, un système de détection et Prévention d’Intrusion (IPS/IDS), un antivirus appliqué aux fonctions réseaux, ainsi qu’une console de monitoring et reporting.

Asguard - Nos Box & Rack

Asguard format Box est conçue pour répondre aux besoins des petites et moyennes entreprises (TPE et PME). Asguard au format Box se distingue par sa facilité d’installation et son fonctionnement totalement silencieux, assurant ainsi une expérience utilisateur agréable et sans perturbation.

Asguard format Rack offre une protection renforcée. Cette gamme étendue de firewalls Asguard au format Rack est spécialement conçue pour répondre aux exigences des PME, des grandes entreprises et des centres de données (Datacenters). Ce format de firewalls est spécifiquement conçu pour être installé dans une baie informatique.

Asguard - As Service

La configuration et la gestion à distance permettent de garder le contrôle du réseau en tout lieu. De plus, l’évolutivité du firewall cloud permet d’ajuster facilement les ressources en fonction des besoins sans avoir à investir dans du matériel supplémentaire. Asguard As Service est donc une solution pratique, évolutive et facile à déployer qui permet de profiter d’une sécurité réseau avancée sans les tracas de la maintenance matérielle.

Asguard en mode virtualisation

Il s’agit d’une solution idéale pour les entreprises et collectivités qui préfèrent avoir un contrôle total sur leur configuration de sécurité. La version Firewall fonctionne sous forme de machine virtuelle sur l’infrastructure du client. Il est ainsi possible de personnaliser les règles et les politiques de sécurité pour répondre aux besoins spécifiques de chaque réseau.