SASETY von CATO Networks ausgezeichnet

November 2024 von Marc Jacob

SASETY, ein französischer Spezialist für Managed SASE Services, wurde bei der 2024er Xperience France Ausgabe von CATO Networks mit drei Preisen ausgezeichnet und erhielt die Auszeichnungen Best Partner Performance, New Business Partner und Outstanding Individual Technical Contributor für seinen CTO, Olivier PERICAT. Diese Ehrungen spiegeln die Exzellenz und das Engagement von SASETY im SASE-Ökosystem wider, insbesondere in den Bereichen Leistung und Marktwachstum.