Sanida Tang, Cloudera : En levant la barrière de la sécurité cross Cloud, Cloudera Private Link Network aide les entreprises à protéger leurs données plus efficacement

octobre 2024 par Marc Jacob

Cloudera vient de lancer Cloudera Private Link Network qui s’intègre aux principaux fournisseurs de cloud. Cette configuration étend le transfert de données sécurisé sur plusieurs environnements cloud, pour permettre une sécurité cohérente et une gestion simplifiée. Selon Sanida Tang, Solution Engineer Manager France de Cloudera En levant la barrière de la sécurité cross Cloud, Cloudera Private Link Network aide les entreprises à protéger leurs données plus efficacement.

GS Mag : Vous éditez Cloudera Private Link Network. Comment fonctionne cette

solution ?

Sanida Tang : Cloudera Private Link Network s’intègre aux principaux fournisseurs de cloud en utilisant les services de fournisseurs de cloud existants comme : AWS PrivateLink et Azure Private Link et d’autres infrastructures réseau telles que la connectivité multicloud. Cette configuration étend le transfert de données sécurisé sur plusieurs environnements cloud, pour permettre une sécurité cohérente et une gestion simplifiée.

GS Mag : Quels sont les points forts de cette solution ?

Sanida Tang : Ce service fournit une connectivité privée inter-cloud ayant pour but de sécuriser la connexion entre le control plane Cloudera et les services Cloud utilisés. Ainsi, les données ne transitent jamais sur un réseau public. Avantages ? L’utilisation de Cloudera Private Link Network réduira le coût total de possession pour les entreprises et libérera des ressources. Les clients peuvent s’auto-gérer et provisionner efficacement des services, à l’aide de l’interface de ligne de commande Cloudera.

GS Mag : A quel type d’entreprises s’adresse cette solution ?

Sanida Tang : Qui dit hybridité dit, en effet, la capacité d’offrir une passerelle entre le On Prem et le Cloud Public ou Multi Cloud. Cependant les organisations de secteurs sensibles tels que la finance, la santé et les produits pharmaceutiques sont confrontées à des contraintes de haute confidentialité. Or les CSP ne peuvent pas garantir que le trafic entre les locataires, même au sein du même cloud, ne transitera pas par Internet au risque d’exposer des données. C’est donc pour répondre à ce besoin de sécurité que Cloudera lance Private Link Network.

GS Mag : Quel est votre message à nos lecteurs ?

Sanida Tang : Cloudera est une plateforme de données hybride et multi Cloud. Notre volonté est d’aider nos clients à valoriser leurs données, en leur permettant de les gérer de bout en bout. De quelle façon ? C’est-à-dire de l’ingestion, au traitement, en passant par le stockage et à leur utilisation à des fins de reporting ou pour répondre à des cas d’usages métiers utilisant du Machine Learning, de l’IA et de la Gen IA.

