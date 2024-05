Samy Sisaid, nouveau Directeur Général de l’école Epitech

mai 2024 par Marc Jacob

Diplômé de l’École polytechnique et de l’École des Mines à Paris, puis associé de recherche à l’Université Harvard et à l’Université de Californie à Berkeley, Samy Sisaid a travaillé sur de nombreux domaines scientifiques et technologiques tout au long de sa carrière : de la physique à la biologie, en passant par le numérique, aussi bien en France qu’à l’international.

Son engagement pour le développement de l’enseignement supérieur débute dès 2014 lors de ses études à l’École polytechnique avec la présidence du programme « Une Grande École, Pourquoi Pas Moi ? ». Il se poursuit en 2019 avec le pilotage du lancement du premier master exécutif en ligne de l’ESSEC dédié à la transformation numérique. En tant que Responsable des études, il participe ensuite au développement de l’École de Biologie Industrielle en 2020 avant de rejoindre en 2021 la préfecture de l’Isère en qualité de Sous-Préfet à la Relance et à la Résilience. Cette mission de trois ans lui a permis d’agir en faveur de la transition écologique, de la compétitivité industrielle et numérique et de la cohésion territoriale, accélérant notamment plusieurs dizaines de projets d’investissements avec un rythme inédit de créations d’emplois.

Désormais Directeur Général d’Epitech et de ses 6 000 étudiants répartis sur 20 campus en France et à l’étranger, Samy Sisaid travaillera en étroite relation avec la direction du Groupe IONIS pour cultiver l’audace et la réussite qui caractérisent l’école depuis 25 ans.