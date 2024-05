Samy Reguieg nommé General Manager France, Belgique et Afrique d’Acronis

mai 2024 par Marc Jacob

Avec plus de 18 années d’expérience dans l’informatique et particulièrement chez les éditeurs de logiciels, Samy Reguieg avait rejoint la société Acronis en 2011 en tant que Entreprise Account Manager où il était en charge des clients finaux, avant d’en diriger la filiale française.

Aujourd’hui il supervise toutes les activités Commerciales, Marketing et Channel en France, Belgique et Afrique, et plus particulièrement les opérations de ventes, et développement de l’offre Cloud Services et les souscriptions de produits, mais aussi le programme de partenariats Acronis #CyberFit Academy.

Titulaire d’un exécutive MBA à HEC Paris, Samy Reguieg a commencé sa carrière en 2003, comme commercial chez des Opérateurs Téléphonie et différents éditeurs de logiciels dont Microsoft et Information Builders.