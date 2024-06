SailPoint Technologies, Inc annonce SailPoint Connectivity

juin 2024 par Marc Jacob

SailPoint Technologies, Inc annonce que SailPoint Connectivity, un composant clé de la plateforme unifiée SailPoint Atlas, prendrait désormais en charge la connectivité pour plus de 1 100 applications d’entreprise et 20 000 applications personnalisées. SailPoint Connectivity permet aux clients de développer, de connecter et d’intégrer les principales fonctionnalités de sécurité des identités aux applications commerciales stratégiques utilisées quotidiennement, le tout sous une seule identité. Ceci est primordial pour accélérer le retour sur investissement des solutions de sécurité des identités.

La connexion à l’écosystème digital est un élément essentiel du parcours de chaque entreprise en matière de sécurité des identités. Sans elle, une solution d’identités ne peut pas gouverner correctement l’accès aux innombrables applications et systèmes que les entreprises utilisent quotidiennement. Il s’agit d’un obstacle fréquent avec les anciennes implémentations de solutions de ce type, où la connectivité fait défaut. La rationalisation de l’intégration des applications par des milliers de connecteurs SailPoint permet d’atténuer ce problème et d’améliorer le délai de rentabilité pour les clients qui ont besoin de sécuriser les applications stratégiques de l’entreprise. Cela inclut également les applications propriétaires ou développées en interne, permettant aux clients de gérer efficacement les identités au sein de n’importe quelle application.

Les offres de SailPoint Connectivity comprennent des intégrations avancées aux applications stratégiques des clients, une connectivité verticale et catégorielle complète, ainsi que des outils de connectivité low-code standards. Ces différents éléments permettent d’intégrer et d’étendre efficacement la sécurité des identités de SailPoint aux applications, logiciels et systèmes critiques les plus utilisés par les entreprises. L’étendue et la portée de la connectivité SailPoint aident les entreprises à gouverner et à sécuriser rapidement les accès, et ce, tout au long du cycle de vie de l’application. De plus, SailPoint a récemment introduit Application Onboarding pour SailPoint Identity Security Cloud, utilisant des recommandations basées sur de l’IA pour détecter et appliquer la politique de sécurité des identités aux applications non gouvernées pour une gestion complète de leur cycle de vie. Cela inclut la suggestion d’options de configuration, la fourniture d’une corrélation identité-compte fiable, et la réduction de la complexité globale et du temps de configuration liés à la connectivité des applications.