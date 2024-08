SailPoint nomme Gary Nafus au poste de directeur des ventes et promeut Matt Mills au poste de président

août 2024 par Marc Jacob

SailPoint Technologies, Inc annonce la nomination de Gary Nafus au poste récemment créé de directeur des ventes de la société, ainsi que la promotion de Matt Mills au poste de président. Cet agrandissement de l’équipe de direction de SailPoint permettra à la société de mieux répondre à la demande pour ses solutions de sécurité de l’identité de niveau entreprise.

En tant que directeur des ventes, Gary supervisera les opérations de mise sur le marché de SailPoint à l’échelle mondiale, fort de son expérience significative en gestion des revenus acquise lors de ses précédentes fonctions au sein de Microsoft, Salesforce et Oracle. Il dirigera notamment les équipes de ventes régionales, de ventes digitales et d’alliances mondiales.

Gary rejoint SailPoint après avoir travaillé chez Microsoft où il a dirigé une équipe de mise sur le marché incluant les fonctions de vente, de conseil et de réussite client pour l’une de ses unités commerciales mondiales. Avant Microsoft, il occupait le poste de Senior Vice President chez Salesforce et a passé 14 ans chez Oracle au sein de divers postes de direction. Gary est diplômé de la Texas Christian University et a obtenu son MBA à l’université de Denver.