SailPoint nomme Chandra Gnanasambandam au poste de EVP of Product and Chief Technology Officer

mars 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

SailPoint Inc. annonce la nomination de Chandra Gnanasambandam au poste d’EVP of Product and Chief Technology Officer. Chandra rejoint SailPoint après une brillante carrière de plus de vingt ans chez McKinsey & Company, où il a récemment codirigé la division mondiale de haute technologie du cabinet.

Chandra a fait ses débuts en tant qu’architecte Java chez Sun Microsystems, participant aux premières phases de développement et d’implémentation de Java chez de grands clients. Avant de rejoindre McKinsey dans le domaine de la haute technologie, Chandra a cofondé et dirigé Fuel, le pôle du cabinet dédié aux investisseurs et aux start-ups. Il a également été l’un des associés fondateurs du bureau de McKinsey à Bangalore, en Inde. Chandra a de l’expérience en gestion des produits et en ingénierie, ainsi qu’un solide parcours dans la transformation à grande échelle pour certaines des plus grandes entreprises cloud au monde. Grâce à son leadership, ces entreprises ont pu connaitre une croissance significative de leur capitalisation boursière, portée par des changements stratégiques majeurs, tant sur le plan logiciel que matériel.