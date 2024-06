SailPoint lance une fonctionnalité d’intégration d’applications assistée par l’IA

juin 2024 par Marc Jacob

SailPoint Technologies, Inc lance une fonctionnalité innovante d’intégration d’applications assistée par l’IA. Cette nouvelle fonctionnalité sera directement intégrée au sein de SailPoint Identity Security Cloud et simplifiera l’intégration des applications commerciales critiques. En automatisant le processus de raccordement, SailPoint offrira simultanément une rentabilité plus rapide, une sécurité critique des applications commerciales et une amélioration de l’expérience utilisateur.

La plupart des entreprises possèdent des centaines, voire des milliers d’applications. L’intégration de ces applications au sein d’une solution de sécurité des identités peut s’avérer coûteuse et chronophage, en particulier si l’entreprise ne dispose pas du personnel ou de l’expertise technique nécessaires pour gérer le processus en interne. Ce défi a toujours contraint les sociétés à prioriser l’intégration de leurs applications critiques, telles que Salesforce ou Workday, tout en laissant le reste de leurs applications non gérées et vulnérables.

La fonctionnalité d’intégration des applications de SailPoint exploite la puissance de l’IA pour automatiser ce processus tout en réduisant le temps et la complexité généralement associés à ce type d’intégration. Cette fonctionnalité identifie automatiquement les applications utilisées, permettant une meilleure visibilité de l’écosystème. Une fois les applications identifiées, les administrateurs peuvent facilement choisir la méthode de connexion parmi des centaines d’options ou obtenir des recommandations intelligentes, pilotées par l’IA et basées sur les meilleures pratiques et les données concernant l’utilisation des applications. Cela permettant de sélectionner et de déployer un connecteur ou une intégration efficace pour répondre aux besoins de sécurité d’accès de chaque application. L’intégration des applications génère également des recommandations pilotées par l’IA qui peuvent aider à établir des correspondances entre les identités et les comptes. L’automatisation de l’identification de ces corrélations rationalisera considérablement le processus d’intégration, pouvant réduire le temps de mise en correspondance jusqu’à 70 % en moyenne. Les équipes IT et Sécurité pourront ainsi se concentrer sur des tâches plus critiques pour l’entreprise.

La nouvelle fonctionnalité d’intégration des applications sera ajoutée aux suites SailPoint Identity Security Cloud Business et Business Plus sans frais supplémentaires pour les clients existants, augmentant considérablement la valeur de ce que SailPoint considère comme une solution de premier ordre. Le temps et le coût associés à l’intégration des applications ont souvent constitué un obstacle important pour les entreprises cherchant à mettre en œuvre une solution de sécurité des identités. Ces nouvelles fonctionnalités permettront aux clients de profiter de la pleine valeur de SailPoint Identity Security Cloud dans leurs applications commerciales, et ce, le plus rapidement possible. L’application d’une fonctionnalité de sécurité des identités aux applications utilisées quotidiennement par les entreprises est la clé d’un dispositif de sécurité solide. Enfin, l’intégration des applications étant automatisée, le processus est hautement évolutif et capable d’intégrer de nouvelles applications avec un minimum d’intervention humaine.