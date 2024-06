SailPoint lance Risk Connectors

juin 2024 par Marc Jacob

SailPoint Technologies, Inc. annonce la disponibilité de SailPoint Risk Connectors, une nouvelle offre intégrée à sa plateforme Atlas. Cette nouvelle intégration permettra aux entreprises de prendre des décisions encore mieux informées grâce aux niveaux de risque d’identités des tiers. La rapidité est essentielle pour limiter les risques, afin de fournir un accès sécurisé aux données et aux applications critiques à l’ensemble des identités de l’entreprise. SailPoint Risk Connectors est conçu pour aider les entreprises à agir le plus rapidement possible si le niveau de risque d’une identité change.

SailPoint Risk Connectors fournit des informations sur les risques de tiers provenant de fournisseurs de premier plan tels que CrowdStrike, Proofpoint et Elevate Security (acquis par Mimecast) au sein même de la plateforme Atlas de SailPoint. Avec le niveau de risque tiers attribué aux identités, les entreprises peuvent adapter automatiquement les accès en fonction du risque, garantir le principe de moindre privilège et améliorer leur sécurité de manière générale.

SailPoint Atlas permet non seulement d’avoir accès à des données relatives aux risques provenant d’autres systèmes, mais aussi de pouvoir analyser ces informations dans le contexte des identités et de leur accès, afin de prendre rapidement des décisions plus éclairées en matière d’autorisation. Par exemple, face à un utilisateur à risque, la plateforme SailPoint pourrait automatiquement, grâce à ses connecteurs, lancer un workflow pour désactiver, suspendre ou forcer une recertification de l’accès. Les clients peuvent également visualiser les niveaux de risque liés à l’identité dans les différents dashboards de SailPoint afin de mieux comprendre certains schémas ou de cibler les groupes d’utilisateurs à risque. SailPoint Atlas a été conçu pour fournir les bases d’une vision holistique de chacune des identités de l’entreprise, enrichissant le modèle de données de SailPoint avec les données de risque en temps réel, nécessaires aux clients pour la sécurisation de leur organisation et de leurs données.

Exemple de processus de travail utilisant les scores de risque

« Nexus People Risk Explorer de Proofpoint aide les entreprises à modéliser leur risque en fonction de l’étendue des attaques et des personnes étant les plus ciblées. Elle vient analyser la façon dont ces personnes travaillent dans un environnement à risque élevé, comment elles sont ciblées par les menaces et la manière dont elles accèdent à des données sensibles », déclare D.J. Long, vice-président des alliances stratégiques et du développement commercial chez Proofpoint. « En intégrant ces informations à la plateforme Atlas de SailPoint, les entreprises obtiennent une vision d’ensemble leur permettant de prendre de meilleures décisions concernant les accès, mais également de renforcer leur sécurité de manière générale et de rationaliser leur adaptation à l’évolution des menaces. Par exemple, si le niveau de risque d’un utilisateur augmente, une action immédiate peut être mise en place afin d’ajuster les droits d’accès et d’avertir rapidement les équipes sécurité. Cette approche collaborative démantèle les silos d’information, démontrant que la réduction des risques est avant tout un sport d’équipe. »

SailPoint Risk Connectors est disponible pour les clients d’Identity Security Cloud (Standard, Business et Business Plus).