SailPoint Inc annonce l’extension de son programme MSP

mars 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

SailPoint Inc annonce l’extension de son programme MSP. Les partenaires de SailPoint peuvent désormais offrir leurs services à un plus large éventail d’entreprises. Les attaques ciblant les identités exposées et vulnérables augmentent à un rythme alarmant, des protections d’identités robustes sont donc essentielles pour les entreprises. L’expansion du programme MSP de SailPoint, initialement lancé en 2024, permet à davantage d’entreprises d’intégrer la sécurité des identités en tant que fonction clé en se concentrant sur les use cases de premier niveau. Parallèlement, cette expansion crée des opportunités pour développer et faire évoluer le programme par la suite. Grâce aux partenaires MSP actuels (et d’autres à venir), cette approche permet aux entreprises de faire évoluer leurs capacités d’identités au rythme de leur croissance.

« La sécurité des identités est un défi universel », déclare Ron Mechling, Chief Sales Officer chez Simeio. « Avec autant d’identités et de menaces, toutes les entreprises modernes ont besoin d’une stratégie solide en matière de sécurité des identités. Traditionnellement, seules les grandes entreprises disposaient des ressources nécessaires pour bénéficier des solutions de sécurité des identités de pointe. SailPoint renverse ce paradigme en permettant aux partenaires MSP comme Simeio de mettre SailPoint Identity Security Cloud et d’autres solutions d’identités à la disposition des plus petites entreprises. En investissant dans la sécurisation des entreprises, quelle que soit leur taille, les partenaires MSP comme Simeio pourront explorer de nouveaux secteurs d’activité, tout en aidant un plus grand nombre d’entreprises à renforcer leur posture de sécurité globale. »

« Les cybercriminels représentent une menace pour les entreprises, quelle que soit leur taille », a déclaré Julie Talbot-Hubbard, President, Services and COO chez Cyderes. « L’expansion du programme MSP de SailPoint permet à Cyderes de fournir une solution de cybersécurité unifiée à encore plus d’entreprises pour protéger l’accès aux données critiques, aux applications et aux machines optimisées par SailPoint Identity Security Cloud. »

Cette initiative de mise sur le marché exclusive aux partenaires permet à davantage de partenaires MSP d’utiliser les solutions SailPoint en complément de leurs propres stratégies et valeurs ajoutées afin de créer des solutions sur mesure pour les petites entreprises. SailPoint est déjà l’un des principaux fournisseurs de sécurité des identités pour les grandes entreprises dotées d’environnements numériques complexes. Cet investissement élargi permettra à un plus grand nombre d’entreprises d’exploiter le potentiel des puissantes solutions de sécurité des identités de SailPoint.