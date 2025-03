SailPoint dévoile Harbor Pilot

mars 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

SailPoint, Inc. annonce le lancement de SailPoint Harbor Pilot, un ensemble d’agents alimentés par l’IA conçus pour aider les équipes en charge des identités à travailler plus efficacement, réagir plus rapidement et sécuriser leurs entreprises de manière plus performante. Dévoilé lors du Gartner® Identity & Access Management Summit à Londres, Harbor Pilot automatise les tâches liées à la sécurité des identités, simplifie la création de workflows et fournit des informations basées sur l’IA via des prompts conversationnels, réduisant ainsi la charge administrative et renforçant la posture de sécurité.

Aussi, SailPoint prévoit d’étendre prochainement la sécurité des identités pour gérer et sécuriser les agents IA, une nouvelle catégorie d’identités que les entreprises peinent à gouverner correctement. Avec l’adoption croissante des systèmes basés sur l’IA, les agents IA représentent une nouvelle catégorie d’identités numériques qui doivent être activement gérées et sécurisées. Selon une récente enquête menée par SailPoint, une large majorité des répondants, soit 82 %, ont déclaré que leur organisation utilise déjà des agents IA.

Répondre à un besoin croissant de sécurité des identités alimentée par l’IA

Les équipes de sécurité font face à un paysage de menaces en expansion, à une complexité accrue des identités et à une pénurie de professionnels qualifiés. Pourtant, beaucoup d’entre elles sont en sous-effectif et restent submergées par des flux de travail manuels, des systèmes fragmentés et des données d’identités complexes.

Ce défi est amplifié par le volume massif d’informations que doivent traiter ces équipes, rendant difficile l’accès rapide aux données pertinentes. SailPoint Harbor Pilot simplifie ce processus en permettant aux équipes de rechercher et d’obtenir des informations sur les identités en temps réel via des prompts conversationnels, sans avoir besoin de requêtes complexes ni de recherches manuelles.

SailPoint Harbor Pilot agit comme un multiplicateur de force, permettant aux équipes de sécurité de :

● Accéder rapidement à la documentation

Les professionnels de la sécurité ont besoin d’un accès rapide à la documentation sur la sécurité des identités, couvrant plusieurs produits et plateformes. Harbor Pilot Documentation Q&A fournit des réponses rapides et précises grâce à l’IA, et communique les liens vers les sources. Cela réduit considérablement le temps passé à rechercher des ressources techniques, permettant aux équipes de résoudre les problèmes plus rapidement et d’appliquer les meilleures pratiques plus efficacement.

● Créer des workflows puissants plus rapidement

La création de workflows de sécurité des identités est souvent complexe, impliquant plusieurs déclencheurs, actions et opérateurs. Harbor Pilot Workflows Generator simplifie ce processus en permettant aux équipes de décrire leurs besoins via des prompts conversationnels, et l’IA génère automatiquement des workflows optimisés avec des recommandations. Cette fonctionnalité permet de gagner du temps, de réduire les erreurs et d’aligner les opérations de sécurité sur les objectifs de l’entreprise.

Ces capacités permettent de réduire les défaillances et les risques, tout en libérant les équipes de sécurité des tâches administratives répétitives afin qu’elles puissent se concentrer sur des stratégies de sécurité à fort impact. Et ce n’est qu’un début : SailPoint continuera d’innover et prévoit de déployer de nouveaux agents IA Harbor Pilot, permettant aux entreprises de répondre à davantage de cas d’usage et de rester à la pointe de l’évolution de la sécurité des identités.

Cette dernière innovation s’appuie sur l’investissement de longue date de SailPoint dans l’intelligence artificielle. Depuis 2017, l’entreprise intègre l’IA dans sa plateforme pour renforcer la sécurité des identités grâce à une meilleure détection, une prise de décision optimisée et une efficacité opérationnelle accrue. Parmi ses avancées récentes figurent Application Onboarding et les descriptions d’habilitations générées par l’IA (GenAI), qui automatisent encore davantage les tâches de sécurité des identités et améliorent l’efficacité des entreprises.

Élargir la sécurité des identités pour protéger les agents IA

Selon Gartner : « Les modèles d’IA actuels exécutent des tâches telles que la génération de texte, mais ils fonctionnent sur la base de requêtes – l’IA n’agit pas seule. Cela est sur le point de changer avec l’IA agentique, ou IA autonome. D’ici 2028, 33 % des applications logicielles d’entreprise intégreront l’IA agentique, contre moins de 1 % en 2024, permettant ainsi à l’IA de prendre 15 % des décisions quotidiennes de manière autonome. »

Avec l’accélération de la prise de décision automatisée par l’IA, les entreprises doivent s’assurer que les agents IA respectent les mêmes normes de sécurité et de conformité que les identités humaines et machines. Mais la sécurisation des agents IA n’est qu’une partie du défi : les organisations ont besoin d’une approche unifiée pour gérer tous les types d’identités. SailPoint Atlas offre une vision centralisée pour gérer les identités humaines, machines et IA, améliorant ainsi la visibilité, la conformité et la réduction des risques grâce à l’automatisation alimentée par l’IA. Avec Agent Identity Security, SailPoint renforce son leadership en matière de sécurité des identités, aidant les entreprises à anticiper les risques émergents tout en évoluant de manière sécurisée.

Nous prévoyons que les nouvelles capacités d’Agent Identity Security de SailPoint permettront aux entreprises de :

● Gérer le cycle de vie des agents IA avec une gouvernance automatisée des identités

● Appliquer des certifications d’accès pour prévenir les accès non autorisés et les risques de sécurité

Disponibilité

SailPoint Harbor Pilot sera disponible à partir du 31 mars 2025, intégré à SailPoint Identity Security Cloud. Pour plus d’informations, visitez : https://www.sailpoint.com/products/harbor-pilot

● Agentic Identity Security devrait être disponible plus tard cette année.

