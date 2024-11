SAHAR accueille Montefiore Investment à son capital

novembre 2024 par Marc Jacob

SAHAR, entreprise française leader dans la conception et l’édition de logiciels d’intégration, d’analyse et de traitement de données massives disponibles en source ouverte (OSINT) - web et plateformes d’échange de cryptomonnaies - poursuit sa dynamique de croissance et franchit une nouvelle étape en 2024 avec la prise de participation de Montefiore Investment. Cet investissement permettra à SAHAR d’accélérer son développement, tout en préservant son indépendance et son modèle souverain.

Éditeur de logiciels d’intégration, d’analyse et de traitement de données massives en source ouverte (OSINT), SAHAR s’est imposé en moins de cinq ans comme un acteur incontournable de la cybersécurité grâce à ses solutions innovantes, propriétaires et souveraines. Au cœur de la plateforme SAHAR, l’utilisation d’IA multimodale permet aux utilisateurs de détecter, identifier et suivre des évènements, risques ou menaces en temps réel, en agrégeant et traitant une grande diversité de sources de données.

Fort d’une croissance moyenne de plus de 100% par an sur les 3 dernières années et rentable depuis sa création, SAHAR poursuit en 2024 son investissement en recherche & développement (R&D) afin de consolider son offre. L’entreprise a également étoffé ses équipes au cours des 12 derniers mois et prépare ses premiers déploiements à l’international d’ici la fin de l’année, témoignant ainsi de sa capacité à conquérir de nouveaux marchés.

Cette montée en puissance s’accompagne de l’ouverture de son capital à Montefiore Investment, le spécialiste français de l’investissement dans les PME et ETI de services. Grâce à ce partenariat stratégique, SAHAR finalise également l’acquisition de Crowlingo, application de social listening et de veille multilingue du secteur de l’OSINT. Cette acquisition stratégique permet au Groupe de s’élargir et de renforcer sa gamme de solutions logicielles par des capacités technologiques nouvelles, autour des méthodes de collecte et des enrichissements de données permis par l’IA.

Un investisseur de confiance pour accélérer la croissance de SAHAR

Montefiore Investment mettra son expérience reconnue et son expertise éprouvée dans la transformation de PME et ETI en « lionnes », pour accélérer la croissance et la montée en puissance de SAHAR afin d’en faire une référence incontournable du secteur de la cybersécurité, au service des acteurs privés et des institutions publiques.

Ce partenariat permettra à la jeune entreprise de poursuivre son développement international, de préserver son avance technologique et de s’ouvrir à de nouveaux marchés, en leur donnant la capacité de surveiller les risques concurrentiels, sécuritaires et réputationnels en temps réel, tout en optimisant leurs décisions grâce à l’exploitation de données accessibles publiquement.