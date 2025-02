Safer Internet Day : commentaire de Rodolphe Barnault, VP Europe du Sud de la société Rubrik.

février 2025 par Rodolphe Barnault, VP Europe du Sud, Rubrik

"Internet n’a jamais été aussi puissant, ni aussi dangereux. Selon l’étude Rubrik Zero Labs en 2023, 94 % des organisations ont été touchées par une cyberattaque majeure, et face aux ransomwares, 93 % ont payé – non pas pour récupérer leurs données, mais pour éviter qu’elles ne soient exposées au grand jour."