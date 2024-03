Sabey Data Centers et ECLAIRION annoncent un partenariat de référencement

mars 2024 par Marc Jacob

Sabey Data Centers, l’un des concepteurs, constructeurs et exploitants de centres de données multi-locataires, annonce un partenariat avec ECLAIRION, une société de solutions de centres de données modulaires et conteneurisés. Cet accord de référencement mutuel permet aux deux sociétés de fournir des solutions à des clients potentiels à l’échelle mondiale.

ECLAIRION est spécialisé dans les centres de données écologiques et modulaires à haute densité, principalement axés sur la fourniture de solutions pour l’hébergement d’équipements informatiques à haute densité. L’approche d’ECLAIRION est adaptée aux besoins des sites informatiques intensifs, y compris ceux qui nécessitent des capacités de calcul à haute performance (HPC) et d’intelligence artificielle (AI). Un élément essentiel de la proposition de valeur d’ECLAIRION est son engagement à améliorer les impacts environnementaux, visant à atteindre la neutralité carbone grâce à l’utilisation d’approvisionnements en énergie décarbonée et de technologies de refroidissement innovantes qui réduisent considérablement la consommation d’énergie.

ECLAIRION est basé à Paris, en France. ECLAIRION est reconnu comme le premier centre de données français dédié à l’hébergement en colocation haute densité dans des modules de conteneurs. Il met l’accent sur la souveraineté, la modularité, la responsabilité environnementale et la sécurité, offrant des solutions d’hébergement puissantes, sécurisées et flexibles pour les clusters de calcul. L’approche innovante d’ECLAIRION combine haute performance et engagement en faveur du développement durable.

Ce partenariat renforce l’engagement de Sabey à offrir une expérience plus cohérente et plus attrayante à ses clients, à ses partenaires et à l’ensemble de l’industrie.