S3NS accompagne MGEN dans l’adoption d’un modèle de mutuelle plateformisée

mai 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

La transformation numérique de MGEN s’inscrit dans le contexte de réforme de la Protection Sociale Complémentaire (PSC) de la fonction publique, qui va permettre à au moins 5,5 millions d’agents de la fonction publique d’être couverts par un contrat collectif d’assurance santé, comme le sont déjà les salariés du secteur privé, d’ici le 1er janvier 2026.

En collaboration avec S3NS, MGEN s’est engagée dans une transformation profonde de ses infrastructures et de son modèle économique pour accompagner cette bascule de l’individuel vers le collectif, se différencier dans un marché en pleine standardisation, et faire émerger de nouveaux relais de croissance. MGEN a initié sa trajectoire vers le cloud de confiance depuis 2023,en rejoignant la première offre de S3NS : Contrôles locaux avec S3NS.

Le nouveau Système d’Information plateformisé s’appuie sur des technologies innovantes et le cloud de confiance de S3NS pour proposer des parcours digitaux « en marque blanche » et un écosystème modulaire, capable de s’intégrer et de s’interfacer avec d’autres mutuelles et acteurs de la santé (maisons de santé, chercheurs, personnel de santé, services administratifs, laboratoires, fournisseurs de dispositif médicaux, etc.).

Pour Arnaud Mejean, Directeur des Systèmes d’Information de MGEN et Directeur général de MGEN Technologies : « Ce nouveau Système d’Information sera en capacité d’accueillir jusqu’à 6 millions de personnes, protégées avec un haut niveau de performance, en s’appuyant sur un acteur majeur Français, en mesure de proposer des services SI à forte valeur ajoutée, tout en garantissant sécurité et souveraineté ».

Cette approche permet d’optimiser les parcours des agents, de générer des données utiles à l’amélioration des prestations et de la santé globale et de créer de la valeur. Ce modèle industriel « as-a-service », rendu possible grâce au Cloud de confiance de S3NS, est plus performant et plus adaptable, et il permet de limiter les coûts informatiques. La solution proposée conjugue le portefeuille de services, les puissantes capacités d’analyse et d’IA de Google Cloud, et le respect des exigences juridiques, techniques et opérationnelles de la qualification SecNumCloud, garantissant une protection contre les lois extraterritoriales.

S3NS est engagé pour obtenir dans les prochains mois la qualification SecNumCloud et dispose de la qualification HDS (Hébergeur de Données de Santé). Ces engagements permettront à MGEN de mettre en production ce nouveau SI en respectant pleinement le RGPD, ainsi que les cadres règlementaires nationaux, tout en bénéficiant d’un environnement souverain, sécurisé, agile, performant et créateur de valeur partagée.

Avec cet engagement, MGEN rejoint d’autres acteurs majeurs du secteur des assurances ayant fait le choix d’un cloud européen sécurisé et souverain, tout en préparant leur transformation numérique de manière responsable et conforme aux exigences de demain.