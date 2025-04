S3NS accélère son développement vers le cloud de confiance

avril 2025 par S3NS

Mardi 29 avril au Palais Brongniart à Paris, S3NS, filiale entièrement contrôlée par Thales, organisait la 3e édition du S3NS Summit, avec plus de 1000 clients, partenaires éditeurs et intégrateurs inscrits, pour présenter ses avancées et ses dernières innovations intégrées dans sa solution "Contrôles locaux avec S3NS" et sa solution "Cloud de confiance".

Parmi les annonces principales : 30 services IaaS et PaaS sont déjà disponibles, et une quarantaine d’autres dans la roadmap, faisant de S3NS l’acteur présentant le catalogue de services le plus riche, parmi les solutions qualifiées ou en cours de qualification SecNumCloud.

S3NS avance à grands pas vers la qualification SecNumCloud : après être entrée en qualification en juillet 2024 avec une validation sans réserve de la part de l’ANSSI, l’offre Cloud de Confiance a franchi le Jalon 1 (J1) en décembre 2024, une étape clé qui confirme la solidité de son approche avant les audits finaux pour une qualification attendue dans quelques mois.

A cette occasion, S3NS annonce une quinzaine de clients et partenaires dans son Early Adopters Program, qui rassemble les premiers utilisateurs de sa solution Cloud de confiance, dont notamment :

• La Chaire Innovation Bloc Opératoire Augmenté (BOPA) - (AP-HP) entame avec S3NS la digitalisation du bloc opératoire, en migrant vers un cloud de confiance et sécurisé, essentiel pour exploiter l’IA dans les actes chirurgicaux, la simulation ou encore l’optimisation des soins.

• Qonto, néobanque pour les TPE/PME, rejoint le Programme pour sécuriser ses données sensibles et anticiper une migration vers le cloud de confiance de S3NS.

• L’Agence du Numérique en Santé, qui anticipe l’utilisation de S3NS pour bénéficier de toute la scalabilité d’un hyperscaler qualifié SecNumCloud, des services managés, notamment la containerisation, ainsi que d’une infrastructure plus adaptée à certains de leurs cas d’usage, notamment ceux liés à l’intelligence artificielle avec des outils comme Big Query et VertexAI.

• Thales, qui a fait le choix de S3NS pour ses données et applications sensibles, et l’envisage également pour les données Diffusion Restreinte, à la fois pour son IT interne, son ingénierie et ses métiers.

D’autres clients seront annoncés dans les prochaines semaines.

S3NS élargit également son réseau d’éditeurs logiciels, consolidant son écosystème autour d’une vision européenne souveraine du cloud.

• S3NS annonce un partenariat ambitieux avec Mistral AI : Mistral Platform sera disponible sur le cloud de confiance de S3NS dans les tout prochains mois, incluant les meilleurs modèles de Mistral, les produits Mistral, dont Le Chat ainsi que l’ensemble des outils associés. Les clients de S3NS auront accès aux dernières solutions de Mistral Platform et à une expertise conjointe Mistral et S3NS pour répondre à leurs besoins évolutifs en matière d’IA, de sécurité et de souveraineté.

• S3NS et MongoDB, leader de la base de données, s’associent pour proposer une offre managée de la base de données NoSQL la plus populaire, entièrement opérée en France et intégrable aux services Google Cloud. Cette solution, co-construite avec MongoDB, conserve la même codebase, les mêmes APIs et outils que l’offre standard, tout en garantissant haute disponibilité, flexibilité et performance. Hébergée dans un environnement souverain, elle assure un haut niveau de sécurité et de conformité pour tous les utilisateurs.

• S3NS et Elastic s’associent pour proposer une solution souveraine basée sur Elasticsearch, moteur open source de recherche, d’analyse et de stockage de données à haute performance. Cette offre permet aux entreprises de centraliser et exploiter leurs données avec rapidité, pertinence et scalabilité, tout en respectant les réglementations les plus strictes.

• S3NS et Craft AI s’associent pour proposer une intelligence artificielle performante, souveraine et conforme aux normes européennes les plus strictes en matière de sécurité. Ce partenariat vise à offrir aux entreprises des agents IA de confiance, hébergés dans un cloud hautement sécurisé. Ensemble, S3NS et Craft AI contribuent au développement d’un écosystème technologique local, garantissant le contrôle total des données et la conformité réglementaire.

• S3NS s’associe à DQE, expert en qualité de données, pour offrir aux entreprises une solution souveraine visant à fiabiliser leurs bases de données. Ce partenariat permet d’améliorer la précision des analyses, de renforcer la conformité réglementaire et d’optimiser les performances des projets data et IA.

S3NS partage également un écosystème de plus de 40 partenaires intégrateurs avec lesquels elle travaille déjà pour adresser les différents besoins de ses clients, avec des compétences particulières nécessaires pour l’accompagnement de problématiques allant de la stratégie à des aspects très opérationnels.