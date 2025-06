Rubrik va acquérir Predibase

juin 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

Rubrik, Inc. a conclu un accord en vue de l’acquisition de la société Predibase, afin d’accélérer l’adoption de l’IA agentique, en passant du pilote à une mise en production à grande échelle. Ensemble, Predibase et Rubrik proposeront une simplicité radicale dans la gestion des modèles et des données, avec à la clé une meilleure précision, des coûts réduits, de meilleures performances et une gouvernance des données automatisée. Predibase est soutenue par les fonds Greylock et Felicis et les termes de l’accord ne sont pas divulgués. La finalisation de l’opération reste soumise aux conditions de clôture habituelles.

Créé par des experts en IA venus de Google et Uber, Predibase propose un moyen rapide d’affiner des modèles open source pour les rendre très précis et prêts pour la production. La plateforme Predibase combine une stack de post-entraînement propriétaire pour la personnalisation des modèles avec un moteur d’inférence hautement optimisé. Elle comprend notamment un moteur de déploiement deux fois plus performant, ainsi que LoRA eXchange, un système open source permettant de déployer des modèles personnalisés à grande échelle. Grâce à Predibase, les équipes peuvent prendre en charge divers utilisateurs, cas d’usage et départements sans faire exploser les coûts d’infrastructure.

Dépasser le mur du PoC

Selon le cabinet Gartner, en moyenne plus de la moitié des projets IA n’atteignent jamais le stade de la production, et il faut compter huit mois pour passer d’un prototype IA à une mise en production. Les freins classiques souvent observés sont notamment les risques liés à l’accès aux données utiles, les limites de précision des modèles, les coûts d’infrastructure élevés ou encore le manque de gouvernance. Ces facteurs allongent le délai nécessaire avant de pouvoir observer le premier retour sur investissement. Predibase permet de meilleures performances, jusqu’à 80 % d’économies, et une réduction de la complexité de l’infrastructure IA, par rapport à l’hébergement direct de modèles de fondation.

Une combinaison puissante pour une IA sécurisée et scalable

L’intégration de Predibase viendra renforcer les efforts déjà engagés par Rubrik pour sécuriser et déployer des applications GenAI, notamment avec Amazon Bedrock, Azure OpenAI et Google Agentspace.

Partout dans le monde, les entreprises font confiance à Rubrik pour résoudre des problématiques complexes telles que l’accès aux bonnes données, la gestion de la sécurité, et l’optimisation des coûts et des performances. L’association de Predibase et Rubrik permettra d’offrir des modèles affinés, performants et économiques, adossés à des données gouvernées, afin de faciliter le déploiement sécurisé de l’IA agentique.