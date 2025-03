Rubrik renforce la cyber-résilience avec de nouvelles capacités pour le cloud, l’hyperviseur et le SaaS

mars 2025 par Valentin Jangwa, Global Security Mag

La société annonce une expansion de la protection des données et de la sécurité dans le cloud, les environnements SaaS et les hyperviseurs, incluant Oracle Cloud Infrastructure, RedHat OpenShift, et plus encore. Avec le lancement d’Identity Recovery, Rubrik propose la solution la plus complète, automatisée et sécurisée du secteur pour la protection des environnements d’identité hybrides et de récupération d’identité sur Entra ID et Active Director.

Dans le cadre de son engagement continu à offrir une cyber-résilience complète, Rubrik a annoncé plusieurs innovations majeures visant à renforcer la protection des environnements cloud, SaaS et on-premises. Ces innovations ont pour objectif de permettre aux clients d’anticiper encore mieux les violations de sécurité, de détecter les menaces potentielles et de récupérer rapidement et efficacement, quel que soit l’endroit où résident leurs données.

"Les cybercriminels ne cesseront pas d’innover, et nous non plus. Notre priorité absolue est la sécurité, la protection et l’accessibilité appropriée des données de nos clients, quel que soit l’endroit où elles résident", a déclaré Arvind Nithrakashyap, Chief Technology Officer et co-fondateur de Rubrik. "Nous intégrons de manière transparente de nouvelles technologies sur les principales plateformes cloud, les solutions SaaS et les environnements on-premises afin que nos clients puissent mieux détecter les données compromises, accélérer l’identification des données affectées et accélérer la découverte de points d’entrée sûrs."

Un support étendu aux plateformes cloud et aux opérations critiques, de DevOps à la production

L’adoption croissante du cloud et la récente consolidation du secteur des hyperviseurs accélèrent la transformation des opérations critiques des entreprises vers de nouvelles plateformes. Rubrik accompagne ses clients sur la plateforme de leur choix, en leur offrant une gestion unifiée, des capacités avancées de cyber-résilience et une visibilité renforcée sur un plus grand nombre d’environnements cloud, SaaS et applications d’entreprise. Les nouveautés comprennent :

Le Cloud Posture Risk Management (CPR) : la fonctionnalité remédie au manque de visibilité des données en découvrant et en répertoriant automatiquement les actifs de données dans le cloud, tout en identifiant les data sensibles ou non protégées. La fonctionnalité Cloud Posture Risk Management aide les organisations à prendre des décisions éclairées en matière de sauvegarde et à renforcer leur stratégie globale de protection en ne protégeant que ce qui est réellement essentiel, réduisant ainsi les risques et les coûts inutiles.

La protection du Cloud Oracle : la plateforme Rubrik Security Cloud prendra en charge la protection des données pour Oracle Cloud Infrastructure (OCI), en commençant par les bases de données Oracle dans OCI et la solution Oracle Cloud VMware Solution. Cette solution est conçue pour permettre aux clients de sécuriser leurs environnements cloud avec les mêmes capacités robustes et unifiées de sauvegarde et de récupération sur lesquelles ils s’appuient pour leurs autres données cloud et on-premises.

L’extension de la protection des données à PostgreSQL :Rubrik reconnaît l’importance cruciale de renforcer la protection des données sur toutes les plateformes. Selon un rapport récent de Rubrik Zero Labs, les attaquants ciblent les sauvegardes dans 96 % des cyberattaques. En étendant sa couverture à PostgreSQL, Rubrik garantit que l’une des bases de données open-source les plus populaires au monde reste sécurisée face à l’évolution des menaces numériques. Cette solution complète de sécurité des données assure aux organisations la sauvegarde, la disponibilité et la récupérabilité de leurs données.

La protection des données pour Red Hat OpenShift Virtualization : 60 % des entreprises ont adopté Kubernetes, soulignant le besoin essentiel de solutions de cyber-résilience pour leurs charges de travail critiques. Le nouveau support d’OpenShift par Rubrik représente une avancée dans la sécurisation de ces environnements grâce à des sauvegardes complètes, automatisées et immuables, permettant une récupération rapide après un incident cyber. Les entreprises disposent ainsi de la flexibilité nécessaire pour choisir des plateformes de virtualisation adaptées à leurs processus critiques, sans compromettre la gestion ou la cyber-résilience.

La sauvegarde Azure DevOps et GitHub :Pour les organisations utilisant l’intégration et le développement continus afin d’accélérer l’innovation, Rubrik protège désormais Azure DevOps et GitHub avec des sauvegardes automatisées et cyber-résilientes, une récupération granulaire, une rétention prolongée et une couverture de conformité robuste pour les données critiques.

La solution Rubrik Cloud Vault pour AWS : Rubrik Cloud Vault réduit la complexité et le coût de la gestion d’un emplacement d’archivage hors site hautement sécurisé, avec des politiques et/ou des régions flexibles. La solution propose des sauvegardes immuables, isolées et logiquement air-gapped hors site, combinées à des contrôles d’accès basés sur les rôles, un chiffrement avancé et des verrous de rétention, offrant une confiance inégalée en matière de récupération des données.

Une sécurité et une résilience pour Microsoft Dynamics 365 : La protection renforcée de Rubrik pour Microsoft Dynamics 365 vise à garantir aux entreprises la sécurisation de leurs données opérationnelles et clients critiques au sein d’une plateforme unifiée.

Sandbox Seeding pour Salesforce : Une expérience utilisateur intuitive conçue pour permettre aux utilisateurs de sélectionner des objets et des enregistrements en fonction de critères spécifiques. Ce processus vise à éviter les erreurs de seeding en analysant minutieusement la taille de la sélection des données par rapport à la capacité disponible de destination avant le transfert vers l’environnement sandbox. L’objectif de cette solution, prévue pour 2025, est de sauvegarder les requêtes pour une utilisation répétitive future, accélérant ainsi davantage le processus de sandbox seeding.

Rubrik dévoile la solution Identity Recovery pour une cyber-résilience renforcée

L’identité est aujourd’hui l’une des vulnérabilités les plus critiques, avec la majorité des cyberattaques impliquant des identifiants compromis et 50 % des entreprises ayant subi une attaque sur Active Directory au cours des deux dernières années. Sans services d’identité résilients, les organisations risquent une paralysie opérationnelle après un incident cyber.

Avec le lancement d’Identity Recovery, Rubrik propose la solution la plus complète, automatisée et sécurisée du secteur pour la protection des environnements d’identité hybrides sur Entra ID et Active Directory. Identity Recovery comprend Active Directory Forest Recovery, permettant de restaurer rapidement et proprement l’ensemble des environnements d’identité, éliminant ainsi la complexité manuelle et réduisant les temps d’arrêt.

Grâce à Rubrik Identity Recovery, les organisations peuvent garantir une récupération rapide et propre d’Active Directory et d’Entra ID, sans réintroduire de malwares ni de mauvaises configurations, assurant ainsi la continuité des activités et renforçant la cyber-résilience face à la recrudescence des menaces basées sur l’identité.

Des capacités avancées de cyber-résilience pour une récupération plus rapide et complète

Rubrik continue de positionner ses clients en avance sur le marché de la cyber-résilience en proposant des capacités innovantes qui permettent de détecter, atténuer et récupérer plus rapidement face aux cybermenaces. L’objectif est d’assurer la continuité des activités en minimisant les interruptions opérationnelles. Ces nouvelles capacités comprennent :

Les fonctionnalités de sécurité avancées pour Azure et Amazon Web Services, Inc. (AWS) : En s’appuyant sur le machine learning avancé et l’automatisation, de nouvelles capacités sont désormais disponibles, incluant la détection des anomalies, la découverte et la classification des données, et prochainement, le Threat Hunting et le Threat Monitoring. Ces fonctionnalités sont conçues pour fonctionner ensemble afin de détecter et atténuer proactivement les cybermenaces, accélérer la récupération et garantir que les données sensibles restent protégées et conformes.

La récupération orchestrée pour Azure VM : Rubrik prévoit d’étendre ses capacités de récupération orchestrée au cloud, en commençant par Azure VM. En permettant aux clients d’automatiser les séquences de récupération, de planifier des tests de récupération réguliers et de générer des rapports de récupération détaillés, cette solution est conçue pour réduire la complexité et minimiser le risque d’erreur humaine.

La solution Turbo Threat Hunting : Contrairement aux méthodes traditionnelles qui analysent un objet à la fois ou nécessitent de naviguer entre plusieurs interfaces, Turbo Threat Hunting effectue des analyses à grande échelle en exploitant des hashs pré-calculés stockés dans les métadonnées de Rubrik. Cela élimine le besoin d’un scannage fichier par fichier, permettant aux organisations d’identifier rapidement les points de récupération exacts exempts de malware ou d’autres menaces, même dans les environnements de données les plus complexes. Les tests internes ont montré que Turbo Threat Hunting peut analyser 75 000 sauvegardes en seulement 60 secondes.

Enterprise Edition pour Microsoft 365 : Offrant une sécurité et une résilience de niveau entreprise pour Microsoft 365, Rubrik étend ses capacités pour permettre aux organisations de détecter, répondre et récupérer rapidement après une attaque. Les nouvelles fonctionnalités disponibles pour Microsoft 365 incluent Sensitive Data Discovery, qui identifie et protège les données à haut risque avant qu’une attaque ne survienne, ainsi que Prioritized Recovery, qui restaure en priorité les données critiques pour une récupération opérationnelle rapide. Bientôt, les clients de Rubrik utilisant Enterprise Edition pour Microsoft 365 pourront également bénéficier des capacités de détection des anomalies, Threat Monitoring, Threat Hunting et récupération en libre-service.

Ces nouvelles capacités seront présentées lors de l’événement annuel de Rubrik : Cyber Resilience Summit le 5 mars 2025.